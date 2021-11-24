https://ria.ru/20211124/ukraina-1760624510.html

Полянский предположил, что Киев увидит "руку Москвы" в книге девочки из ЛНР

Полянский предположил, что Киев увидит "руку Москвы" в книге девочки из ЛНР - РИА Новости, 24.11.2021

Полянский предположил, что Киев увидит "руку Москвы" в книге девочки из ЛНР

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что "параноидальные соседи" в Киеве увидят "руку Москвы" в состоявшейся презентации книги девочки... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T21:18

2021-11-24T21:18

2021-11-24T21:18

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ООН, 24 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что "параноидальные соседи" в Киеве увидят "руку Москвы" в состоявшейся презентации книги девочки из Луганска."Тринадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова, личные данные которой Украина выставила на печально известном сайте "Миротворец", провела в Москве презентацию своей новой книги. Наверное, и в этом наши параноидальные украинские соседи увидят антиукраинский контекст и "руку Москвы", - написал Полянский в своем Telegram-канале.В пятницу девочка презентовала в Москве свою дебютную фантастическую книгу "Стоящие за твоим плечом", которую она создала в соавторстве с российским писателем-фантастом Александром Конторовичем. В романе разворачивается борьба добра со злом, где детей от опасности защищают огромные коты.Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

https://ria.ru/20211124/ukraina-1760619643.html

https://ria.ru/20211124/donbass-1760509202.html

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в мире, киев, москва, совет безопасности оон, обсе, россия