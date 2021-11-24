Полянский предположил, что Киев увидит "руку Москвы" в книге девочки из ЛНР
Дипломат Полянский: Киев может увидеть "руку Москвы" в презентации девочки из Луганска
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
"Тринадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова, личные данные которой Украина выставила на печально известном сайте "Миротворец", провела в Москве презентацию своей новой книги. Наверное, и в этом наши параноидальные украинские соседи увидят антиукраинский контекст и "руку Москвы", - написал Полянский в своем Telegram-канале.
В пятницу девочка презентовала в Москве свою дебютную фантастическую книгу "Стоящие за твоим плечом", которую она создала в соавторстве с российским писателем-фантастом Александром Конторовичем. В романе разворачивается борьба добра со злом, где детей от опасности защищают огромные коты.
Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".