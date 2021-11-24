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Киев перешел все разумные границы, заявил Грызлов
Киев перешел все разумные границы, заявил Грызлов - РИА Новости, 24.11.2021
Киев перешел все разумные границы, заявил Грызлов
Киев перешел все разумные границы, продолжая обстрелы Донбасса и заявляя о применении боевых беспилотников, заявил постпред РФ в контактной группе Борис... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:57
2021-11-24T21:37
в мире
украина
киев
россия
луганск
донецк (донецкая область)
борис грызлов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Киев перешел все разумные границы, продолжая обстрелы Донбасса и заявляя о применении боевых беспилотников, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов."Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА. Кроме того, киевская власть продолжает незаконно удерживать представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка", - сказал Грызлов журналистам по итогам заседания, прошедшего в среду.Он добавил, что на заседании Донбасс осведомился у представителей ОБСЕ, нарушает ли применение ударных БПЛА, а также объявленное публично главнокомандующим ВСУ Валерия Залужным разрешение командирам на местах открывать огонь по своему усмотрению, подписанные договоренности по перемирию. "Глава СММ ОБСЕ Чевик подтвердил, что использование беспилотников действительно является нарушением, при этом опровергнув факт применения "Байрактара" на Донбассе", - отметил постпред.Кроме того, по его словам, на вопрос представителей Донбасса, с какой целью руководство ВСУ делает откровенно ложные заявления о нарушениях существующих договоренностей, "ответа Киева не последовало". "Также украинские представители проигнорировали требование Донецка и Луганска незамедлительно вернуться к выполнению своих обязательств по подписанным договоренностям об усилении перемирия. Необходимо вернуть Украину к выполнению своих обязательств по соблюдению перемирия", - заявил Грызлов.Также украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания, прошедшего в среду."На сегодняшнем заседании контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры. Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп контактной группы по всем направлениям", - сказал Грызлов журналистам.Кроме того, Киев отверг рекомендацию российской стороны обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания, прошедшего в среду."Украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями, настаивая на обсуждении изолированного закона об особом статусе, которое показало свою неэффективность. Замечание Донецка и Луганска о нежелании Киева вести предписанный комплексом мер с марта 2015 года диалог о параметрах особого статуса было проигнорировано. Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом", - сказал Грызлов журналистам.По его словам, "это явная и полная деградация политической позиции украинских властей, реально не готовых предметно договариваться со второй стороной конфликта"."Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования", - заключил постпред.
https://ria.ru/20211123/granatomety-1760395454.html
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в мире, украина, киев, россия, луганск, донецк (донецкая область), борис грызлов, вооруженные силы украины, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
20:57 24.11.2021 (обновлено: 21:37 24.11.2021)
 
Киев перешел все разумные границы, заявил Грызлов

Постпред Грызлов: Киев игнорирует требование ДНР и ЛНР вернуться к выполнению обязательств

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Киев перешел все разумные границы, продолжая обстрелы Донбасса и заявляя о применении боевых беспилотников, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
"Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА. Кроме того, киевская власть продолжает незаконно удерживать представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка", - сказал Грызлов журналистам по итогам заседания, прошедшего в среду.
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Он добавил, что на заседании Донбасс осведомился у представителей ОБСЕ, нарушает ли применение ударных БПЛА, а также объявленное публично главнокомандующим ВСУ Валерия Залужным разрешение командирам на местах открывать огонь по своему усмотрению, подписанные договоренности по перемирию. "Глава СММ ОБСЕ Чевик подтвердил, что использование беспилотников действительно является нарушением, при этом опровергнув факт применения "Байрактара" на Донбассе", - отметил постпред.
Кроме того, по его словам, на вопрос представителей Донбасса, с какой целью руководство ВСУ делает откровенно ложные заявления о нарушениях существующих договоренностей, "ответа Киева не последовало". "Также украинские представители проигнорировали требование Донецка и Луганска незамедлительно вернуться к выполнению своих обязательств по подписанным договоренностям об усилении перемирия. Необходимо вернуть Украину к выполнению своих обязательств по соблюдению перемирия", - заявил Грызлов.
Также украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания, прошедшего в среду.
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"На сегодняшнем заседании контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры. Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп контактной группы по всем направлениям", - сказал Грызлов журналистам.
Кроме того, Киев отверг рекомендацию российской стороны обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания, прошедшего в среду.
"Украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями, настаивая на обсуждении изолированного закона об особом статусе, которое показало свою неэффективность. Замечание Донецка и Луганска о нежелании Киева вести предписанный комплексом мер с марта 2015 года диалог о параметрах особого статуса было проигнорировано. Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом", - сказал Грызлов журналистам.
По его словам, "это явная и полная деградация политической позиции украинских властей, реально не готовых предметно договариваться со второй стороной конфликта".
"Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования", - заключил постпред.
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