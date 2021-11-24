В Киеве обвинили "кротов" в провальной внешней политике
Экс-глава МО Украины Гриценко: широкомасштабной войны между Украиной и Россией не будет
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что широкомасштабной войны Украины и РФ не будет.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
"Мой вывод по оценке ситуации таков – широкомасштабной войны не будет ни зимой, ни летом. Можете спать спокойно. А вот чиновникам во власти, по крайней мере, тем, кто еще способен думать, анализировать и адекватно действовать - спать не советую. Идет мощная геополитическая игра мышцами и нервами. За мировые ресурсы и за влияние и контроль в мире. В этой игре задействованы все мощные мировые игроки – и наши партнеры, и наши недруги, и враги. В этой игре Украина не игрок, другие играют за нас и не очень делятся с нами своими задумками и планами", - написал Гриценко на своей странице в Facebook в среду.
По его словам, украинская власть не пользуется доверием у международных партнеров, потому что на ключевых позициях в секторе безопасности и системе принятия решений сидят "кроты".
Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.