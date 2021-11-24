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В США предложили "ослабить" Украину, чтобы избежать войны с Россией
В США предложили "ослабить" Украину, чтобы избежать войны с Россией - РИА Новости, 24.11.2021
В США предложили "ослабить" Украину, чтобы избежать войны с Россией
США должны донести до Украины жесткое послание и призвать ее как более слабую сторону выполнять минские соглашения, воевать с Россией из-за Киева Вашингтон не... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:42
2021-11-24T18:42
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости.&nbsp; США должны донести до Украины жесткое послание и призвать ее как более слабую сторону выполнять минские соглашения, воевать с Россией из-за Киева Вашингтон не будет, считает колумнист американского издания Newsweek Дэниел Депетрис."Если бы американские официальные лица были честны сами с собой, они бы признали, что предоставление большей военной помощи украинцам вряд ли сделает больше, кроме как побудит Россию ответить в том же духе", - написал журналист в статье для издания.По его мнению, если США действительно беспокоятся об Украине, они должны донести до нее жесткое послание, что Киев, являясь "более слабой стороной в споре", должен прекратить тормозить выполнение минских соглашений и прийти к дипломатическому урегулированию."США не будут вступать в войну с обладающей ядерным оружием Россией в интересах Киева", - выразил свою точку зрения Депетрис.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211124/shumikha-1760534785.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, россия
18:42 24.11.2021
 
В США предложили "ослабить" Украину, чтобы избежать войны с Россией

Журналист Депетрис: США не намерены из-за Украины ввязываться в войну с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости.  США должны донести до Украины жесткое послание и призвать ее как более слабую сторону выполнять минские соглашения, воевать с Россией из-за Киева Вашингтон не будет, считает колумнист американского издания Newsweek Дэниел Депетрис.
"Если бы американские официальные лица были честны сами с собой, они бы признали, что предоставление большей военной помощи украинцам вряд ли сделает больше, кроме как побудит Россию ответить в том же духе", - написал журналист в статье для издания.
Женщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 15:19
В США назвали главную причину, по которой Россия не нападет на Украину
По его мнению, если США действительно беспокоятся об Украине, они должны донести до нее жесткое послание, что Киев, являясь "более слабой стороной в споре", должен прекратить тормозить выполнение минских соглашений и прийти к дипломатическому урегулированию.
"США не будут вступать в войну с обладающей ядерным оружием Россией в интересах Киева", - выразил свою точку зрения Депетрис.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 01:39
На Украине пообещали России "адские" санкции
 
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