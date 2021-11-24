В США предложили "ослабить" Украину, чтобы избежать войны с Россией
Журналист Депетрис: США не намерены из-за Украины ввязываться в войну с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
"Если бы американские официальные лица были честны сами с собой, они бы признали, что предоставление большей военной помощи украинцам вряд ли сделает больше, кроме как побудит Россию ответить в том же духе", - написал журналист в статье для издания.
По его мнению, если США действительно беспокоятся об Украине, они должны донести до нее жесткое послание, что Киев, являясь "более слабой стороной в споре", должен прекратить тормозить выполнение минских соглашений и прийти к дипломатическому урегулированию.
"США не будут вступать в войну с обладающей ядерным оружием Россией в интересах Киева", - выразил свою точку зрения Депетрис.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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