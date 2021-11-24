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СБУ заподозрила чиновника воинской части в шпионаже в пользу России
СБУ заподозрила чиновника воинской части в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 24.11.2021
СБУ заподозрила чиновника воинской части в шпионаже в пользу России
Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных чиновником одной из воинских частей ВВС Украины. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:05
2021-11-24T17:05
в мире
украина
винницкая область
служба безопасности украины
ввс украины
россия
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КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных чиновником одной из воинских частей ВВС Украины."В Винницкой области разоблачен чиновник (фамилия не называется - ред.) одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины на скрытом сборе секретных сведений. В ходе следственных действий у злоумышленника изъяты незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе подразделениям боевой авиации. Проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб", - сообщается на сайте СБУ.Установлено, что чиновник собирал данные, которые подпадают под государственную тайну на рабочем месте. Для этого он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их по месту жительства."Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен факт добровольного получения гражданства РФ его двумя близкими родственниками. По данным следствия, до 2017 они постоянно проживали на территории временно оккупированной АР Крым. При этом один из них скрыл наличие российского гражданства при поступлении в одно из заведений высшего образования Вооруженных сил Украины. По материалам СБУ ему отменен допуск к гостайне и он уволен из рядов военного вуза", - говорится в сообщении.По обоим фактам в рамках уголовного дела, начатого следователями СБУ по статье "разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения" Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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в мире, украина, винницкая область, служба безопасности украины, ввс украины, россия
17:05 24.11.2021
 
СБУ заподозрила чиновника воинской части в шпионаже в пользу России

СБУ заподозрила чиновника воинской части в сборе секретных данных в пользу России

© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости . Григорий Василенко
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КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных чиновником одной из воинских частей ВВС Украины.
Винницкой области разоблачен чиновник (фамилия не называется - ред.) одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины на скрытом сборе секретных сведений. В ходе следственных действий у злоумышленника изъяты незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе подразделениям боевой авиации. Проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб", - сообщается на сайте СБУ.
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Установлено, что чиновник собирал данные, которые подпадают под государственную тайну на рабочем месте. Для этого он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их по месту жительства.
"Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен факт добровольного получения гражданства РФ его двумя близкими родственниками. По данным следствия, до 2017 они постоянно проживали на территории временно оккупированной АР Крым. При этом один из них скрыл наличие российского гражданства при поступлении в одно из заведений высшего образования Вооруженных сил Украины. По материалам СБУ ему отменен допуск к гостайне и он уволен из рядов военного вуза", - говорится в сообщении.
По обоим фактам в рамках уголовного дела, начатого следователями СБУ по статье "разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения" Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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