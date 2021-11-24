https://ria.ru/20211124/ukraina-1760544072.html

На Украине обвинили антипрививочников к подготовке вторжения России

На Украине обвинили антипрививочников к подготовке вторжения России - РИА Новости, 24.11.2021

На Украине обвинили антипрививочников к подготовке вторжения России

Бывший глава "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ), советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош считает, что главной целью акции... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:53

2021-11-24T15:53

2021-11-24T15:53

в мире

украина

дмитрий ярош

правый сектор

вооруженные силы украины

россия

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ), советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош считает, что главной целью акции противников вакцинации от коронавируса в Киеве является подготовка почвы для широкомасштабного вторжения на Украину российских войск.В среду противники обязательной вакцинации от COVID-19 провели митинг возле здания Верховной рады Украины. Затем они прошли маршем по центральным улицам Киева с требованием освободить их лидера Остапа Стахива, которого Служба безопасности Украины подозревает в действиях, направленных на насильственный захват государственной власти и изменение конституционного строя."Друзья, я не исключаю, что среди этих проплаченных и доставленных в столицу людей есть адепты антивакцинации (подавляющее меньшинство), но главная цель этой акции – это подготовка почвы для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ… Мы, украинцы, в нескольких шагах от большой войны. Повторюсь в очередной раз – это вопрос времени и Божьей воли", - написал Ярош на своей странице в Facebook.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".В октябре минздрав Украины утвердил перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования отстраняют от работы. Позднее минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, в него попали сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг. Ранее в разных городах Украины, в том числе Киеве прошли протесты противников вакцинации.* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20211103/ukraina-1757524940.html

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html

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в мире, украина, дмитрий ярош, правый сектор, вооруженные силы украины, россия, коронавирус covid-19