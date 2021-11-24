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На Украине обвинили антипрививочников к подготовке вторжения России
На Украине обвинили антипрививочников к подготовке вторжения России - РИА Новости, 24.11.2021
На Украине обвинили антипрививочников к подготовке вторжения России
Бывший глава "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ), советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош считает, что главной целью акции... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:53
2021-11-24T15:53
в мире
украина
дмитрий ярош
правый сектор
вооруженные силы украины
россия
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ), советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош считает, что главной целью акции противников вакцинации от коронавируса в Киеве является подготовка почвы для широкомасштабного вторжения на Украину российских войск.В среду противники обязательной вакцинации от COVID-19 провели митинг возле здания Верховной рады Украины. Затем они прошли маршем по центральным улицам Киева с требованием освободить их лидера Остапа Стахива, которого Служба безопасности Украины подозревает в действиях, направленных на насильственный захват государственной власти и изменение конституционного строя."Друзья, я не исключаю, что среди этих проплаченных и доставленных в столицу людей есть адепты антивакцинации (подавляющее меньшинство), но главная цель этой акции – это подготовка почвы для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ… Мы, украинцы, в нескольких шагах от большой войны. Повторюсь в очередной раз – это вопрос времени и Божьей воли", - написал Ярош на своей странице в Facebook.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".В октябре минздрав Украины утвердил перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования отстраняют от работы. Позднее минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, в него попали сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг. Ранее в разных городах Украины, в том числе Киеве прошли протесты противников вакцинации.* Запрещенная в России организация
https://ria.ru/20211103/ukraina-1757524940.html
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в мире, украина, дмитрий ярош, правый сектор, вооруженные силы украины, россия, коронавирус covid-19
15:53 24.11.2021
 
На Украине обвинили антипрививочников к подготовке вторжения России

Советник главкома ВСУ Ярош: антипрививочники готовят почву к вторжению российских войск

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош выступает на Народном вече в Киеве. 21 июля 2015
Лидер организации Правый сектор Дмитрий Ярош выступает на Народном вече в Киеве. 21 июля 2015 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ), советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош считает, что главной целью акции противников вакцинации от коронавируса в Киеве является подготовка почвы для широкомасштабного вторжения на Украину российских войск.
В среду противники обязательной вакцинации от COVID-19 провели митинг возле здания Верховной рады Украины. Затем они прошли маршем по центральным улицам Киева с требованием освободить их лидера Остапа Стахива, которого Служба безопасности Украины подозревает в действиях, направленных на насильственный захват государственной власти и изменение конституционного строя.
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"Друзья, я не исключаю, что среди этих проплаченных и доставленных в столицу людей есть адепты антивакцинации (подавляющее меньшинство), но главная цель этой акции – это подготовка почвы для широкомасштабного вторжения в Украину войск РФ… Мы, украинцы, в нескольких шагах от большой войны. Повторюсь в очередной раз – это вопрос времени и Божьей воли", - написал Ярош на своей странице в Facebook.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
В октябре минздрав Украины утвердил перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования отстраняют от работы. Позднее минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, в него попали сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг. Ранее в разных городах Украины, в том числе Киеве прошли протесты противников вакцинации.
* Запрещенная в России организация
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В миреУкраинаДмитрий ЯрошПравый секторВооруженные силы УкраиныРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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