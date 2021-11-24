14:28 24.11.2021 (обновлено: 14:54 24.11.2021)
Кабмин Украины выделил средства на борьбу с проникновением мигрантов
Кабмин Украины выделил 6,5 миллиона долларов на усиление границы от мигрантов
CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины / Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией
КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины на фоне кризиса с мигрантами на заседании в среду выделил 175 миллионов гривен (около 6,5 миллиона долларов) для усиления охраны украинско-белорусской границы.
"Нельзя исключать, что миграционный проект может быть расширен на украинско-белорусскую границу, поэтому выделяем 175 миллионов гривен для усиления охранных мер украинской границы", - сказал премьер Денис Шмыгаль на заседании кабмина.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск умышленно никого через границу с ЕС не перебрасывает, при этом он подчеркнул, что ЕС не идет на контакт по проблеме беженцев на границе. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.