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Кабмин Украины выделил средства на борьбу с проникновением мигрантов
Кабмин Украины выделил средства на борьбу с проникновением мигрантов - РИА Новости, 24.11.2021
Кабмин Украины выделил средства на борьбу с проникновением мигрантов
Кабмин Украины на фоне кризиса с мигрантами на заседании в среду выделил 175 миллионов гривен (около 6,5 миллиона долларов) для усиления охраны... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:28
2021-11-24T14:54
украина
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
белоруссия
мвд украины
денис шмыгаль
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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины на фоне кризиса с мигрантами на заседании в среду выделил 175 миллионов гривен (около 6,5 миллиона долларов) для усиления охраны украинско-белорусской границы."Нельзя исключать, что миграционный проект может быть расширен на украинско-белорусскую границу, поэтому выделяем 175 миллионов гривен для усиления охранных мер украинской границы", - сказал премьер Денис Шмыгаль на заседании кабмина.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск умышленно никого через границу с ЕС не перебрасывает, при этом он подчеркнул, что ЕС не идет на контакт по проблеме беженцев на границе. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.
https://ria.ru/20211124/granitsa-1760466821.html
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украина, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, мвд украины, денис шмыгаль
14:28 24.11.2021 (обновлено: 14:54 24.11.2021)
 
Кабмин Украины выделил средства на борьбу с проникновением мигрантов

Кабмин Украины выделил 6,5 миллиона долларов на усиление границы от мигрантов

CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины / Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией
Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины /
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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины на фоне кризиса с мигрантами на заседании в среду выделил 175 миллионов гривен (около 6,5 миллиона долларов) для усиления охраны украинско-белорусской границы.
"Нельзя исключать, что миграционный проект может быть расширен на украинско-белорусскую границу, поэтому выделяем 175 миллионов гривен для усиления охранных мер украинской границы", - сказал премьер Денис Шмыгаль на заседании кабмина.
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск умышленно никого через границу с ЕС не перебрасывает, при этом он подчеркнул, что ЕС не идет на контакт по проблеме беженцев на границе. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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УкраинаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ миреБелоруссияМВД УкраиныДенис Шмыгаль
 
 
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