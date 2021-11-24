Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/ukraina-1760496167.html
Украинская оппозиция назвала транш МВФ подачкой за антироссийскую истерию
Украинская оппозиция назвала транш МВФ подачкой за антироссийскую истерию - РИА Новости, 24.11.2021
Украинская оппозиция назвала транш МВФ подачкой за антироссийскую истерию
Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что новый кредитный транш от МВФ является завуалированной подачкой Запада за отработку Киевом... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:45
2021-11-24T12:45
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
мвф
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_e816dbf547577628d43625d0abbe5e92.jpg
КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что новый кредитный транш от МВФ является завуалированной подачкой Запада за отработку Киевом очередного витка антироссийской истерии.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продлена. Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. По данным министерства финансов страны, действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года. Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован анонсировал поступление транша от МВФ на счета украинского правительства уже во вторник.В "Оппозиционной платформе" считают, что, как и предыдущие баснословные кредиты, эти деньги будут попросту "разбазарены бездарной украинской властью" и лишь глубже загонят страну в долговую кабалу."Мы осуждаем политику официального Киева, подрывающую суверенитет и независимость Украины. А финансовую поддержку Западом действующего режима расцениваем исключительно как плату Украине за очередной виток антироссийской истерии, подогреваемой США, идущей вразрез с интересами рядовых украинских граждан и лишь отдаляющей нашу страну от мира, благополучия и процветания", - говорится в заявлении на сайте политсилы.В партии выразили уверенность, что при грамотной государственной политике Украина легко могла бы обойтись без кредитов МВФ и других международных финансовых институтов."Со стороны МВФ выделять деньги Украине, у руля которой сегодня стоят неучи и дилетанты, пекущиеся лишь о собственном обогащении, – это политика двойных стандартов и неприкрытая демонстрация очевидной политической цели данного кредита. И тем более удивительным выглядит кредитование украинской власти со стороны декларирующего демократические ценности Запада сегодня, когда в нашей стране происходит беспрецедентное наступление на все основополагающие принципы демократии: закрытие независимых СМИ, уничтожение свободы слова, преследование инакомыслящих, фабрикация политически мотивированных уголовных дел против оппонентов действующей власти, уничтожение правовых институтов и развал системы правосудия", - считает оппозиция.
https://ria.ru/20211124/ukraina-1760468254.html
https://ria.ru/20211124/klimkin-1760447218.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c197875245787888d4615c909afd36a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, мвф, оппозиционная платформа - за жизнь
12:45 24.11.2021
 
Украинская оппозиция назвала транш МВФ подачкой за антироссийскую истерию

"Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала транш МВФ подачкой за антироссийскую истерию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что новый кредитный транш от МВФ является завуалированной подачкой Запада за отработку Киевом очередного витка антироссийской истерии.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продлена. Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. По данным министерства финансов страны, действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года. Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован анонсировал поступление транша от МВФ на счета украинского правительства уже во вторник.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
10:28
На Украине объяснили, почему Россия не развяжет с ней войну
В "Оппозиционной платформе" считают, что, как и предыдущие баснословные кредиты, эти деньги будут попросту "разбазарены бездарной украинской властью" и лишь глубже загонят страну в долговую кабалу.
"Мы осуждаем политику официального Киева, подрывающую суверенитет и независимость Украины. А финансовую поддержку Западом действующего режима расцениваем исключительно как плату Украине за очередной виток антироссийской истерии, подогреваемой США, идущей вразрез с интересами рядовых украинских граждан и лишь отдаляющей нашу страну от мира, благополучия и процветания", - говорится в заявлении на сайте политсилы.
В партии выразили уверенность, что при грамотной государственной политике Украина легко могла бы обойтись без кредитов МВФ и других международных финансовых институтов.
"Со стороны МВФ выделять деньги Украине, у руля которой сегодня стоят неучи и дилетанты, пекущиеся лишь о собственном обогащении, – это политика двойных стандартов и неприкрытая демонстрация очевидной политической цели данного кредита. И тем более удивительным выглядит кредитование украинской власти со стороны декларирующего демократические ценности Запада сегодня, когда в нашей стране происходит беспрецедентное наступление на все основополагающие принципы демократии: закрытие независимых СМИ, уничтожение свободы слова, преследование инакомыслящих, фабрикация политически мотивированных уголовных дел против оппонентов действующей власти, уничтожение правовых институтов и развал системы правосудия", - считает оппозиция.
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
01:39
На Украине пообещали России "адские" санкции
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийМВФОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В России спроектировали стратолет для путешествий между континентами
03:23Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России
03:23Россиянам посоветовали идеальное лакомство для похудения
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
Лента новостейМолния
В России спроектировали стратолет для путешествий между континентамиВильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части РоссииРоссиянам посоветовали идеальное лакомство для похуденияВрач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"