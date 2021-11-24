https://ria.ru/20211124/ukraina-1760496167.html

Украинская оппозиция назвала транш МВФ подачкой за антироссийскую истерию

Украинская оппозиция назвала транш МВФ подачкой за антироссийскую истерию - РИА Новости, 24.11.2021

Украинская оппозиция назвала транш МВФ подачкой за антироссийскую истерию

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что новый кредитный транш от МВФ является завуалированной подачкой Запада за отработку Киевом... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:45

2021-11-24T12:45

2021-11-24T12:45

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

мвф

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что новый кредитный транш от МВФ является завуалированной подачкой Запада за отработку Киевом очередного витка антироссийской истерии.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продлена. Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. По данным министерства финансов страны, действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года. Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован анонсировал поступление транша от МВФ на счета украинского правительства уже во вторник.В "Оппозиционной платформе" считают, что, как и предыдущие баснословные кредиты, эти деньги будут попросту "разбазарены бездарной украинской властью" и лишь глубже загонят страну в долговую кабалу."Мы осуждаем политику официального Киева, подрывающую суверенитет и независимость Украины. А финансовую поддержку Западом действующего режима расцениваем исключительно как плату Украине за очередной виток антироссийской истерии, подогреваемой США, идущей вразрез с интересами рядовых украинских граждан и лишь отдаляющей нашу страну от мира, благополучия и процветания", - говорится в заявлении на сайте политсилы.В партии выразили уверенность, что при грамотной государственной политике Украина легко могла бы обойтись без кредитов МВФ и других международных финансовых институтов."Со стороны МВФ выделять деньги Украине, у руля которой сегодня стоят неучи и дилетанты, пекущиеся лишь о собственном обогащении, – это политика двойных стандартов и неприкрытая демонстрация очевидной политической цели данного кредита. И тем более удивительным выглядит кредитование украинской власти со стороны декларирующего демократические ценности Запада сегодня, когда в нашей стране происходит беспрецедентное наступление на все основополагающие принципы демократии: закрытие независимых СМИ, уничтожение свободы слова, преследование инакомыслящих, фабрикация политически мотивированных уголовных дел против оппонентов действующей власти, уничтожение правовых институтов и развал системы правосудия", - считает оппозиция.

https://ria.ru/20211124/ukraina-1760468254.html

https://ria.ru/20211124/klimkin-1760447218.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, мвф, оппозиционная платформа - за жизнь