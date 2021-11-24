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Глава делегации в Вене прокомментировал военную риторику Украины
Глава делегации в Вене прокомментировал военную риторику Украины - РИА Новости, 24.11.2021
Глава делегации в Вене прокомментировал военную риторику Украины
Никаких доказательств концентрации российских войск на границе с Украиной нет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:57
2021-11-24T11:23
в мире
украина
вена
австрия
россия
константин гаврилов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Никаких доказательств концентрации российских войск на границе с Украиной нет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Ни одного доказательства концентрации российских войск на украинской границе нет", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24"."Главная цель... киевского режима, который сейчас не знает уже, что делать, - хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев - это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты", - добавил Гаврилов, комментируя активизацию военной риторики вокруг Донбасса на Украине и сообщения о возможной новой военной помощи Киеву со стороны США."Главное - мы не поддаемся на провокацию... Мы можем спокойно вести переговоры и убеждать их, пока не наступит определенный момент, когда они потеряют разум. Хотелось бы, чтобы этого не настало. Мы делаем все для этого, чтобы такого не наступило", - подчеркнул дипломат.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В рамках последнего брифинга пресс-секретарь президента рФ Дмитрий Песков еще раз отметил, что "Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов".
https://ria.ru/20211123/rossiya-1760316710.html
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в мире, украина, вена, австрия, россия, константин гаврилов, ситуация в днр и лнр
10:57 24.11.2021 (обновлено: 11:23 24.11.2021)
 
Глава делегации в Вене прокомментировал военную риторику Украины

Гаврилов: никаких доказательств концентрации российских войск на границе с Украиной нет

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Inna Varenytsia
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Никаких доказательств концентрации российских войск на границе с Украиной нет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Ни одного доказательства концентрации российских войск на украинской границе нет", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
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"Главная цель... киевского режима, который сейчас не знает уже, что делать, - хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев - это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты", - добавил Гаврилов, комментируя активизацию военной риторики вокруг Донбасса на Украине и сообщения о возможной новой военной помощи Киеву со стороны США.
"Главное - мы не поддаемся на провокацию... Мы можем спокойно вести переговоры и убеждать их, пока не наступит определенный момент, когда они потеряют разум. Хотелось бы, чтобы этого не настало. Мы делаем все для этого, чтобы такого не наступило", - подчеркнул дипломат.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В рамках последнего брифинга пресс-секретарь президента рФ Дмитрий Песков еще раз отметил, что "Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов".
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