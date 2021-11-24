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https://ria.ru/20211124/ukraina-1760468254.html
На Украине объяснили, как она уничтожит сама себя без помощи России
На Украине объяснили, почему Россия не развяжет с ней войну - РИА Новости, 24.11.2021
На Украине объяснили, как она уничтожит сама себя без помощи России
России бессмысленно нападать на Украину, в которой и так уже идет междоусобная война. Об этом в эфире канала "Ukrlive" заявил украинский политолог Вадим... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:28
2021-11-24T10:28
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Для России бессмысленно нападать на Украину, в которой и так уже идет междоусобная война. Об этом в эфире канала "Ukrlive" заявил украинский политолог Вадим Карасев.Он также отметил, что заявления о подготовке России к нападению звучат на фоне разразившегося на Украине кризиса в энергетике и инфраструктуре.Кроме того, наличие внешней угрозы обычно консолидирует политические силы внутри страны, поэтому те, кто видят угрозу со стороны России, должны приводить более убедительные доводы в свою поддержку, заключил специалист.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов обвинил Россию в подготовке к нападению на Украину. По информации агентства Блумберг, разведка США считает, что Москва якобы планирует вторжение с трех направлений – с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления на Западе о "российской агрессии" на Украине заставляют задуматься об искусственном нагнетании истерики.
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в мире, украина, россия
10:28 24.11.2021
 
На Украине объяснили, почему Россия не развяжет с ней войну

Политолог Карасев: политические войны на Украине разрушат страну без помощи России

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины в Киеве. Архивное фото
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Для России бессмысленно нападать на Украину, в которой и так уже идет междоусобная война. Об этом в эфире канала "Ukrlive" заявил украинский политолог Вадим Карасев.
"Когда есть внутренняя борьба между политическими элитами, властью, оппозицией или олигархами <…>, то зачем внешняя война?", — задал эксперт риторический вопрос.
Он также отметил, что заявления о подготовке России к нападению звучат на фоне разразившегося на Украине кризиса в энергетике и инфраструктуре.
Кроме того, наличие внешней угрозы обычно консолидирует политические силы внутри страны, поэтому те, кто видят угрозу со стороны России, должны приводить более убедительные доводы в свою поддержку, заключил специалист.
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 16:37
Экс-генпрокурор Украины раскрыл идеальный сценарий "нападения" России
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов обвинил Россию в подготовке к нападению на Украину. По информации агентства Блумберг, разведка США считает, что Москва якобы планирует вторжение с трех направлений – с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления на Западе о "российской агрессии" на Украине заставляют задуматься об искусственном нагнетании истерики.
 
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