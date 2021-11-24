https://ria.ru/20211124/ukraina-1760468254.html
На Украине объяснили, как она уничтожит сама себя без помощи России
На Украине объяснили, почему Россия не развяжет с ней войну - РИА Новости, 24.11.2021
На Украине объяснили, как она уничтожит сама себя без помощи России
России бессмысленно нападать на Украину, в которой и так уже идет междоусобная война. Об этом в эфире канала "Ukrlive" заявил украинский политолог Вадим... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:28
2021-11-24T10:28
2021-11-24T10:28
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Для России бессмысленно нападать на Украину, в которой и так уже идет междоусобная война. Об этом в эфире канала "Ukrlive" заявил украинский политолог Вадим Карасев.Он также отметил, что заявления о подготовке России к нападению звучат на фоне разразившегося на Украине кризиса в энергетике и инфраструктуре.Кроме того, наличие внешней угрозы обычно консолидирует политические силы внутри страны, поэтому те, кто видят угрозу со стороны России, должны приводить более убедительные доводы в свою поддержку, заключил специалист.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов обвинил Россию в подготовке к нападению на Украину. По информации агентства Блумберг, разведка США считает, что Москва якобы планирует вторжение с трех направлений – с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления на Западе о "российской агрессии" на Украине заставляют задуматься об искусственном нагнетании истерики.
https://ria.ru/20211114/ukraina-1759004655.html
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в мире, украина, россия
На Украине объяснили, почему Россия не развяжет с ней войну
Политолог Карасев: политические войны на Украине разрушат страну без помощи России