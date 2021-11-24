https://ria.ru/20211124/ubiystvo-1760389465.html

"Убивали профессионалы": почему суд оправдал экс-главу Раменского района

"Убивали профессионалы": почему суд оправдал экс-главу Раменского района - РИА Новости, 24.11.2021

"Убивали профессионалы": почему суд оправдал экс-главу Раменского района

Два с половиной года в СИЗО и испорченная репутация — Подольский городской суд оправдал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиненного РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T08:00

2021-11-24T08:00

2021-11-24T08:04

происшествия

раменский район

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Два с половиной года в СИЗО и испорченная репутация — Подольский городской суд оправдал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиненного в убийстве 39-летней Евгении Исаенковой. Прокуратура намерена это обжаловать. РИА Новости разбиралось в запутанной истории отношений чиновника и общественной активистки.Труп в машинеО пропаже Евгении муж сообщил в полицию вечером 1 мая 2019-го. Спустя три дня возле железной дороги в Раменском районе полицейские обнаружили "Мерседес". На заднем сиденье — тело женщины.Судебные медики установили: Исаенкову задушили. Предполагали, что электрическим проводом, затем уточнили: руками и шарфом. В салоне автомобиля нашли отпечатки пальцев неизвестного и ДНК еще нескольких мужчин.Одна из версий убийства — из-за профессиональной деятельности активистки.Евгению в Раменском хорошо знали — в конце нулевых она на общественных началах спасала бездомных животных, помогала нуждающимся людям.В 2015-м устроилась в администрацию поселка Удельная. Потом перешла в отдел комитета соцразвития, спорта и молодежной политики администрации Раменского района. Вскоре ее повысили до замдиректора районного молодежного центра и, наконец, назначили зампредседателя районной Общественной палаты.Погибшая более десяти лет была замужем, воспитывала дочь. Семья казалась с виду благополучной, но, как выяснилось позже, на самом деле супруги продолжали жить вместе только ради ребенка.На фото: Евгения ИсаенковаДвойная жизньСпустя месяц генетическая экспертиза установила: следы ДНК под ногтями Исаенковой принадлежат ее непосредственному начальнику — Андрею Кулакову, главе Раменского района.Он познакомился с Евгенией в 2012-м. У чиновника тоже семья, двое детей. Тем не менее завязался роман, продолжавшийся несколько лет. В 2014-м Исаенкова намеренно скинула супруге Кулакова их переписку. В ответ тот порвал с любовницей. Но ненадолго. Пара встречалась на специально арендованной квартире."В СК Кулаков сообщил, что последний раз видел Евгению 30 апреля, — говорит его адвокат Артем Сарбашев. — В этот вечер у них была интимная связь, что в принципе объясняет его генотип под ногтями. Первого мая мой клиент был в гостях вместе с семьей, а, вернувшись домой, никуда не выходил". При этом, как установило следствие, Исаенкову убили в ночь на 2 мая между 00:00 и 01:30.И все же Кулакова задержали, обвинили в убийстве, отправили в СИЗО. По версии следователей, на очередном свидании пара поссорилась. Евгению больше не устраивала роль любовницы в двойной жизни чиновника. Она требовала развода, но тот уходить из семьи не хотел.А тут, как считает следствие, Кулаков якобы узнал, что у Исаенковой есть другой, и в порыве ревности накинулся на нее. Задушил, стер отпечатки пальцев и незаметно вернулся домой."Серьезных улик не было, — продолжает адвокат. — Ни переписки с угрозами, ни свидетелей. Вся доказательная база строилась на предположениях. А если есть хоть малейшие сомнения, суд должен трактовать их в пользу подсудимого".Следователи же уверяют, что на вину Кулакова указывает многое: биллинг, детализация звонков, записи с камер видеонаблюдения, его психофизиологическое состояние.Секретные чатыДело рассматривал суд присяжных. В последнем слове Кулаков несколько часов убеждал заседателей в своей невиновности. Прокурор же настаивал на том, что все доказательства — "железобетонные", а чиновник просто юлит, пытаясь уйти от наказания.Присяжные решили, что любовницу Кулаков не убивал: пятеро проголосовали за оправдание, один — против. Экс-главу Раменского освободили из-под стражи, а вопрос, кто расправился с Исаенковой, вновь повис в воздухе."Один из свидетелей рассказал, что в телефоне у Евгении были секретные чаты в вотсапе, телеграме и вайбере, которые через какое-то время автоматически стирались, — добавляет Сарбашев. — Она ведь была очень активной и запросто могла перейти кому-то дорогу. При этом в свои дела, вероятно, никого не посвящала. Даже Кулакова".Эксперты, изучив содержимое трех телефонов Евгении, действительно восстановили несколько сообщений с угрозами. Среди абонентов фигурировал некий Шиш, а часть номеров была зарегистрирована в Абхазии. Следователи предполагали, что убийство может быть связано с криминальным авторитетом Олегом Медведевым, более известным как Шишкан. Однако эта версия не подтвердилась.Так или иначе, ставить точку в деле рано — прокуратура Московской области заявила о намерении обжаловать оправдательный приговор. Если следующая судебная инстанция поддержит обвинение, Кулакову грозит до 15 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20211121/propazha-1759880341.html

https://ria.ru/20211118/ubiystvo-1759503459.html

https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html

раменский район

московская область (подмосковье)

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происшествия, раменский район, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)