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В Тюмени пьяный сотрудник СК на BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих
В Тюмени пьяный сотрудник СК на BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих - РИА Новости, 24.11.2021
В Тюмени пьяный сотрудник СК на BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих
Сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:58
2021-11-24T10:08
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
bmw ag
угибдд
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления СК РФ. По предварительным данным УГИБДД, он был пьян."Вчера в 23.00 на улице Федюнинского, 54 в Тюмени автомобилем BMW сбиты двое дорожных рабочих. Предварительно, они переходили дорогу вне пешеходного перехода, производили какие-то работы. Скончались на месте ДТП", - пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.Водитель BMW "предварительно, был нетрезв", и сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет, добавили в пресс-службе. Одному погибшему был 61 год, другому – "примерно 30-35".В интернете появились ролики с места происшествия, в которых сообщается, что виновник ДТП - сотрудник Следственного комитета. В региональном главке СК РФ данную информацию подтвердили."ДТП совершил сотрудник Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ", - заявили РИА Новости в пресс-службе СУСК, не раскрывая другие детали.В ГИБДД отметили, что при проверке на трезвость водителя на месте ДТП, по предварительным данным, выявлено 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
https://ria.ru/20211120/dtp-1759962133.html
https://ria.ru/20211116/dtp-1759271816.html
тюмень
тюменская область
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), bmw ag, угибдд, тюменская область, россия
09:58 24.11.2021 (обновлено: 10:08 24.11.2021)
 
В Тюмени пьяный сотрудник СК на BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих

Пьяный сотрудник СК на BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, возбуждено дело

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТЮМЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления СК РФ. По предварительным данным УГИБДД, он был пьян.
"Вчера в 23.00 на улице Федюнинского, 54 в Тюмени автомобилем BMW сбиты двое дорожных рабочих. Предварительно, они переходили дорогу вне пешеходного перехода, производили какие-то работы. Скончались на месте ДТП", - пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
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Водитель BMW "предварительно, был нетрезв", и сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет, добавили в пресс-службе. Одному погибшему был 61 год, другому – "примерно 30-35".
В интернете появились ролики с места происшествия, в которых сообщается, что виновник ДТП - сотрудник Следственного комитета. В региональном главке СК РФ данную информацию подтвердили.
"ДТП совершил сотрудник Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ", - заявили РИА Новости в пресс-службе СУСК, не раскрывая другие детали.
В ГИБДД отметили, что при проверке на трезвость водителя на месте ДТП, по предварительным данным, выявлено 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
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ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)BMW AGУГИБДДТюменская областьРоссия
 
 
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