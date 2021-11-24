https://ria.ru/20211124/tyumen-1760463787.html

В Тюмени пьяный сотрудник СК на BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих

В Тюмени пьяный сотрудник СК на BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих - РИА Новости, 24.11.2021

В Тюмени пьяный сотрудник СК на BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих

Сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:58

2021-11-24T09:58

2021-11-24T10:08

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

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тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления СК РФ. По предварительным данным УГИБДД, он был пьян."Вчера в 23.00 на улице Федюнинского, 54 в Тюмени автомобилем BMW сбиты двое дорожных рабочих. Предварительно, они переходили дорогу вне пешеходного перехода, производили какие-то работы. Скончались на месте ДТП", - пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.Водитель BMW "предварительно, был нетрезв", и сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет, добавили в пресс-службе. Одному погибшему был 61 год, другому – "примерно 30-35".В интернете появились ролики с места происшествия, в которых сообщается, что виновник ДТП - сотрудник Следственного комитета. В региональном главке СК РФ данную информацию подтвердили."ДТП совершил сотрудник Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ", - заявили РИА Новости в пресс-службе СУСК, не раскрывая другие детали.В ГИБДД отметили, что при проверке на трезвость водителя на месте ДТП, по предварительным данным, выявлено 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

https://ria.ru/20211120/dtp-1759962133.html

https://ria.ru/20211116/dtp-1759271816.html

тюмень

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), bmw ag, угибдд, тюменская область, россия