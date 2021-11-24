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Туризм
https://ria.ru/20211124/tury-1760553546.html
Стоимость туров за границу из России увеличилась на 25 процентов
Стоимость туров за границу из России увеличилась на 25 процентов - РИА Новости, 24.11.2021
Стоимость туров за границу из России увеличилась на 25 процентов
За два года стоимость путевок за границу из РФ увеличилась в среднем на 25 процентов, сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:52
2021-11-24T19:52
туризм
египет
куба
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
цены
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. За два года стоимость путевок за границу из РФ увеличилась в среднем на 25 процентов, сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По зарубежным направлениям, если сравнивать с 2019 годом, туры практически везде подорожали — Египет не в счет, потому что его просто не было в 2019 году. Есть исключения: Турция подешевела по сравнению с 2019 годом, Куба практически не изменилась", — сказала она, отметив, что до конца этого года эксперты не ждут открытия новых направлений.Ломидзе также уточнила, что рост цен на праздничные каникулы в Египте не фиксируют. "Средняя стоимость новогоднего отдыха на неделю с размещением в пятизвездочной гостинице начинается от 45 тысяч рублей на человека. Турция примерно по той же цене, но у них разные климатические условия. Как зимнее направление Египет выигрывает", — указала Ломидзе.Глава АТОР назвала пятерку зарубежных лидеров на Новый год — Египет, Турция, Доминикана, Куба и Мальдивы. При этом подчеркнула, что путевки на последние практически распроданы.По России востребованы Краснодарский край, Крым и соседняя Абхазия. За ними идут Карелия, куда впервые полетят новогодние чартеры, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.
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египет, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, цены, туризм, россия, коронавирус covid-19
19:52 24.11.2021
 
Стоимость туров за границу из России увеличилась на 25 процентов

АТОР: за два года цены на туры из России за границу выросли в среднем на 25 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБрошюра в офисе одной из туристических компаний в Москве
Брошюра в офисе одной из туристических компаний в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. За два года стоимость путевок за границу из РФ увеличилась в среднем на 25 процентов, сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По зарубежным направлениям, если сравнивать с 2019 годом, туры практически везде подорожали — Египет не в счет, потому что его просто не было в 2019 году. Есть исключения: Турция подешевела по сравнению с 2019 годом, Куба практически не изменилась", — сказала она, отметив, что до конца этого года эксперты не ждут открытия новых направлений.
Ломидзе также уточнила, что рост цен на праздничные каникулы в Египте не фиксируют. "Средняя стоимость новогоднего отдыха на неделю с размещением в пятизвездочной гостинице начинается от 45 тысяч рублей на человека. Турция примерно по той же цене, но у них разные климатические условия. Как зимнее направление Египет выигрывает", — указала Ломидзе.
Глава АТОР назвала пятерку зарубежных лидеров на Новый год — Египет, Турция, Доминикана, Куба и Мальдивы. При этом подчеркнула, что путевки на последние практически распроданы.
По России востребованы Краснодарский край, Крым и соседняя Абхазия. За ними идут Карелия, куда впервые полетят новогодние чартеры, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.
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