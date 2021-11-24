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Стоимость туров за границу из России увеличилась на 25 процентов

Стоимость туров за границу из России увеличилась на 25 процентов - РИА Новости, 24.11.2021

Стоимость туров за границу из России увеличилась на 25 процентов

За два года стоимость путевок за границу из РФ увеличилась в среднем на 25 процентов, сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:52

2021-11-24T19:52

2021-11-24T19:52

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египет

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майя ломидзе

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цены

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. За два года стоимость путевок за границу из РФ увеличилась в среднем на 25 процентов, сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По зарубежным направлениям, если сравнивать с 2019 годом, туры практически везде подорожали — Египет не в счет, потому что его просто не было в 2019 году. Есть исключения: Турция подешевела по сравнению с 2019 годом, Куба практически не изменилась", — сказала она, отметив, что до конца этого года эксперты не ждут открытия новых направлений.Ломидзе также уточнила, что рост цен на праздничные каникулы в Египте не фиксируют. "Средняя стоимость новогоднего отдыха на неделю с размещением в пятизвездочной гостинице начинается от 45 тысяч рублей на человека. Турция примерно по той же цене, но у них разные климатические условия. Как зимнее направление Египет выигрывает", — указала Ломидзе.Глава АТОР назвала пятерку зарубежных лидеров на Новый год — Египет, Турция, Доминикана, Куба и Мальдивы. При этом подчеркнула, что путевки на последние практически распроданы.По России востребованы Краснодарский край, Крым и соседняя Абхазия. За ними идут Карелия, куда впервые полетят новогодние чартеры, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.

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куба

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