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Туризм
https://ria.ru/20211124/tury-1760534174.html
Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры
Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры - РИА Новости, 24.11.2021
Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры
Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:28
2021-11-24T17:28
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
михаил мишустин
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
туризм
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства. Об этом заявила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По данным Ростуризма, совокупный объем долга изначально составлял порядка 44 миллиарда рублей, а сейчас — 7 миллиардов. По нашим подсчетам, цифра несколько выше — 10 миллиардов рублей. И примерно 200 тысяч человек, которые могут остаться без денег", — сказала Ломидзе.Она отметила, что ситуация может негативно повлиять на рынок. По словам Ломидзе, одной из причин является несравнимое с допандемийным временем количество открытых для россиян стран. "Это 15-20 процентов от того ассортимента, который предлагался туристам в 2019 году", — пояснила глава АТОР."За эти полтора года более 70 процентов обязательств были выполнены в той или иной степени: либо деньгами, либо турами. Осталось порядка 28-30 процентов, и сейчас критически важно, чтобы они не похоронили под собой весь рынок. У туроператоров нет средств для того, чтобы возместить стоимость всем туристам.... Если постановление не будет продлено, рынок остановится", — заключила она.Напомним, в прошлом году правительство приняло постановление №1073. Документ дает возможность получить до конца 2021 года равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался, ему должны вернуть средства до конца 2021 года. Ранее представители туротрасли обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку обязательств по несостоявшимся путевкам до мая 2023 года.
https://ria.ru/20211124/egipet-1760465396.html
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил мишустин, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, пандемия
17:28 24.11.2021
 
Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры

АТОР: около 200 тысяч россиян, туры которых пропали из-за ковида, могут остаться без денег

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродажа туров в Турцию
Продажа туров в Турцию - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства. Об этом заявила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По данным Ростуризма, совокупный объем долга изначально составлял порядка 44 миллиарда рублей, а сейчас — 7 миллиардов. По нашим подсчетам, цифра несколько выше — 10 миллиардов рублей. И примерно 200 тысяч человек, которые могут остаться без денег", — сказала Ломидзе.
Она отметила, что ситуация может негативно повлиять на рынок. По словам Ломидзе, одной из причин является несравнимое с допандемийным временем количество открытых для россиян стран. "Это 15-20 процентов от того ассортимента, который предлагался туристам в 2019 году", — пояснила глава АТОР.
"За эти полтора года более 70 процентов обязательств были выполнены в той или иной степени: либо деньгами, либо турами. Осталось порядка 28-30 процентов, и сейчас критически важно, чтобы они не похоронили под собой весь рынок. У туроператоров нет средств для того, чтобы возместить стоимость всем туристам.... Если постановление не будет продлено, рынок остановится", — заключила она.
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Напомним, в прошлом году правительство приняло постановление №1073. Документ дает возможность получить до конца 2021 года равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался, ему должны вернуть средства до конца 2021 года. Ранее представители туротрасли обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку обязательств по несостоявшимся путевкам до мая 2023 года.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Михаил МишустинНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзетуристыТуризмРоссияКоронавирус COVID-19пандемия
 
 
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