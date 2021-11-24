https://ria.ru/20211124/tury-1760534174.html

Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры

Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры - РИА Новости, 24.11.2021

Россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за пандемии туры

Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:28

2021-11-24T17:28

2021-11-24T17:28

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

михаил мишустин

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Примерно 200 тысяч россиян, которые купили путевки до пандемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег, потому что туроператоры не имеют возможности возместить средства до конца 2021 года, как того требует постановление правительства. Об этом заявила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По данным Ростуризма, совокупный объем долга изначально составлял порядка 44 миллиарда рублей, а сейчас — 7 миллиардов. По нашим подсчетам, цифра несколько выше — 10 миллиардов рублей. И примерно 200 тысяч человек, которые могут остаться без денег", — сказала Ломидзе.Она отметила, что ситуация может негативно повлиять на рынок. По словам Ломидзе, одной из причин является несравнимое с допандемийным временем количество открытых для россиян стран. "Это 15-20 процентов от того ассортимента, который предлагался туристам в 2019 году", — пояснила глава АТОР."За эти полтора года более 70 процентов обязательств были выполнены в той или иной степени: либо деньгами, либо турами. Осталось порядка 28-30 процентов, и сейчас критически важно, чтобы они не похоронили под собой весь рынок. У туроператоров нет средств для того, чтобы возместить стоимость всем туристам.... Если постановление не будет продлено, рынок остановится", — заключила она.Напомним, в прошлом году правительство приняло постановление №1073. Документ дает возможность получить до конца 2021 года равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался, ему должны вернуть средства до конца 2021 года. Ранее представители туротрасли обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку обязательств по несостоявшимся путевкам до мая 2023 года.

https://ria.ru/20211124/egipet-1760465396.html

https://ria.ru/20211117/turist-1759398523.html

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