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В России подешевели огурцы и помидоры
В России подешевели огурцы и помидоры - РИА Новости, 24.11.2021
В России подешевели огурцы и помидоры
Огурцы в России с 16 по 22 ноября продолжили дешеветь, снизилась стоимость помидоров, темпы прироста цен на картофель и капусту ускорились, кроме того, впервые... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:30
2021-11-24T19:30
экономика
продукты
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Огурцы в России с 16 по 22 ноября продолжили дешеветь, снизилась стоимость помидоров, темпы прироста цен на картофель и капусту ускорились, кроме того, впервые с июля подорожали морковь и яблоки, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 0,1%. В частности, картофель подорожал на 0,5%, свежая белокочанная капуста - на 2,75%, морковь - на 0,13%, яблоки - на 0,36%. Последние два вида продуктов подорожали впервые с лета: морковь - после 18 недель непрерывного снижения (последний раз она дорожала в начале июля), яблоки - после 16 недель (дорожала в конце июля).В свою очередь огурцы на отчетной неделе подешевели на 1,83%, помидоры - на 2,15%. Цены на репчатый лук не менялись. С начала года к 22 ноября картофель в России подорожал на 52,96%, капуста - на 94,39%, лук - на 16,81%, морковь - на 29,61%, помидоры - на 3,44%. Огурцы с начала года подешевели на 19,78%, яблоки - на 5,48%.За предыдущий период, со 9 по 15 ноября, картофель вырос в цене на 0,42%, капуста - на 0,53%, помидоры - на 0,04%, Огурцы тогда подешевели на 2,09%, лук - на 0,7%, морковь - на 0,44%, яблоки - на 0,4%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда уменьшились в среднем на 0,3%.С 16 по 22 ноября в России выросли цены на шоколадные конфеты (на 1,1%), сычужные сыры (на 0,7%), сливочное масло, сметану (на 0,6%), вареные колбасы, пастеризованное молоко, печенье (на 0,5%), говядину, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко (на 0,4%).В свою очередь полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба, мясные и овощные консервы для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, соль - на 0,2%, свинина, баранина, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%. Жирный творог подешевел на 0,1%.Рост цен на гречневую крупу в России с 16 по 22 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, однако мясо кур, яйца, сахар и подсолнечное масло дорожали более быстрыми темпами, следует из данных Росстата.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 0,23%. За предыдущую неделю, с 9 по 15 ноября, мясо кур подорожало на 0,21%, а с начала года по 22 ноября цена на него выросла на 27,44%. Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 0,92% (с 9 по 15 ноября - на 0,9%, с начала года яйца выросли в цене на 8,86%).Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,69%. С 9 по 15 ноября цены на сахар выросли на 0,52%, а с начала года по 22 ноября - прибавили 8,55%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,34%, тогда как неделей ранее оно выросло в цене на 0,08%. С начала года по 22 ноября подсолнечное масло подорожало на 7,07%.Гречка с 16 по 22 ноября выросла в цене на 0,75%, тогда как за предыдущий период рост составлял 1,15%, а с начала года цены поднялись на 19,16%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,7% (за предыдущий период - на 0,89%, рост с начала года - на 9,12%), черный хлеб - на 0,18% (за предыдущий период - на 0,43%, с начала года - на 7,66%), макаронные изделия - на 0,43% (после роста на 0,47%, с начала года цены увеличились на 10,76%).Вермишель повысилась в цене на 0,67% (за предыдущий период - увеличение на 0,73%, рост с начала года - 10,76%). Цены на белый хлеб выросли на 0,31% (неделей ранее - на 0,4%, рост с начала года - на 7,69%). Цены на рис увеличились на 0,92% (неделей ранее - на 0,27%, с начала года - выросли на 6,34%), на пшено - снизились на 0,12% (за предыдущий период - выросли на 0,46%, с начала года - уменьшились на 2,31%).
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экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия
19:30 24.11.2021
 
В России подешевели огурцы и помидоры

Росстат: огурцы и помидоры в России с 16 по 22 ноября продолжили дешеветь

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПомидоры и огурцы
Помидоры и огурцы - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Огурцы в России с 16 по 22 ноября продолжили дешеветь, снизилась стоимость помидоров, темпы прироста цен на картофель и капусту ускорились, кроме того, впервые с июля подорожали морковь и яблоки, следует из данных Росстата.
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 0,1%. В частности, картофель подорожал на 0,5%, свежая белокочанная капуста - на 2,75%, морковь - на 0,13%, яблоки - на 0,36%. Последние два вида продуктов подорожали впервые с лета: морковь - после 18 недель непрерывного снижения (последний раз она дорожала в начале июля), яблоки - после 16 недель (дорожала в конце июля).
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В свою очередь огурцы на отчетной неделе подешевели на 1,83%, помидоры - на 2,15%. Цены на репчатый лук не менялись. С начала года к 22 ноября картофель в России подорожал на 52,96%, капуста - на 94,39%, лук - на 16,81%, морковь - на 29,61%, помидоры - на 3,44%. Огурцы с начала года подешевели на 19,78%, яблоки - на 5,48%.
За предыдущий период, со 9 по 15 ноября, картофель вырос в цене на 0,42%, капуста - на 0,53%, помидоры - на 0,04%, Огурцы тогда подешевели на 2,09%, лук - на 0,7%, морковь - на 0,44%, яблоки - на 0,4%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда уменьшились в среднем на 0,3%.
С 16 по 22 ноября в России выросли цены на шоколадные конфеты (на 1,1%), сычужные сыры (на 0,7%), сливочное масло, сметану (на 0,6%), вареные колбасы, пастеризованное молоко, печенье (на 0,5%), говядину, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко (на 0,4%).
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В свою очередь полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба, мясные и овощные консервы для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, соль - на 0,2%, свинина, баранина, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%. Жирный творог подешевел на 0,1%.
Рост цен на гречневую крупу в России с 16 по 22 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, однако мясо кур, яйца, сахар и подсолнечное масло дорожали более быстрыми темпами, следует из данных Росстата.
Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 0,23%. За предыдущую неделю, с 9 по 15 ноября, мясо кур подорожало на 0,21%, а с начала года по 22 ноября цена на него выросла на 27,44%. Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 0,92% (с 9 по 15 ноября - на 0,9%, с начала года яйца выросли в цене на 8,86%).
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Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,69%. С 9 по 15 ноября цены на сахар выросли на 0,52%, а с начала года по 22 ноября - прибавили 8,55%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,34%, тогда как неделей ранее оно выросло в цене на 0,08%. С начала года по 22 ноября подсолнечное масло подорожало на 7,07%.
Гречка с 16 по 22 ноября выросла в цене на 0,75%, тогда как за предыдущий период рост составлял 1,15%, а с начала года цены поднялись на 19,16%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,7% (за предыдущий период - на 0,89%, рост с начала года - на 9,12%), черный хлеб - на 0,18% (за предыдущий период - на 0,43%, с начала года - на 7,66%), макаронные изделия - на 0,43% (после роста на 0,47%, с начала года цены увеличились на 10,76%).
Вермишель повысилась в цене на 0,67% (за предыдущий период - увеличение на 0,73%, рост с начала года - 10,76%). Цены на белый хлеб выросли на 0,31% (неделей ранее - на 0,4%, рост с начала года - на 7,69%). Цены на рис увеличились на 0,92% (неделей ранее - на 0,27%, с начала года - выросли на 6,34%), на пшено - снизились на 0,12% (за предыдущий период - выросли на 0,46%, с начала года - уменьшились на 2,31%).
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