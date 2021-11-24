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Туризм
https://ria.ru/20211124/tsb-1760492290.html
В Таиланде планируют начать прием карт "Мир"
В Таиланде планируют начать прием карт "Мир" - РИА Новости, 24.11.2021
В Таиланде планируют начать прием карт "Мир"
Российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приема карт платежной системы "Мир" в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:24
2021-11-24T13:20
экономика
технологии
таиланд
центральный банк рф (цб рф)
карта "мир"
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приема карт платежной системы "Мир" в Таиланде, сообщила пресс-служба Банка России.Также представители центральных банков обменялись информацией о планах по созданию цифровых валют: цифрового рубля и цифровой валюты Таиланда, указали в пресс-службе.Карты "Мир" в настоящее время принимаются в 12 странах - в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Кипре и ОАЭ.Еще в двух странах - Южной Корее и Великобритании - проведены тестовые операции, участники рынка ведут работу по подготовке сети к приему карт.
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экономика, технологии, таиланд, центральный банк рф (цб рф), карта "мир", россия, новости - туризм
12:24 24.11.2021 (обновлено: 13:20 24.11.2021)
 
В Таиланде планируют начать прием карт "Мир"

ЦБ: совместная рабочая группа наметила шаги по приему карт "Мир" в Таиланде

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приема карт платежной системы "Мир" в Таиланде, сообщила пресс-служба Банка России.
"Участники заседания наметили дальнейшие совместные шаги по реализации проекта, направленного на организацию приема карт платежной системы "Мир" в инфраструктуре кредитных организаций на территории Королевства Таиланд, проработали пути развития информационного обмена, способствующего повышению операционной надежности и киберустойчивости финансовых организаций двух стран", - говорится в сообщении.
Также представители центральных банков обменялись информацией о планах по созданию цифровых валют: цифрового рубля и цифровой валюты Таиланда, указали в пресс-службе.
Карты "Мир" в настоящее время принимаются в 12 странах - в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Кипре и ОАЭ.
Еще в двух странах - Южной Корее и Великобритании - проведены тестовые операции, участники рынка ведут работу по подготовке сети к приему карт.
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ТуризмЭкономикаТехнологииТаиландЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Карта "Мир"РоссияНовости - Туризм
 
 
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