https://ria.ru/20211124/tsb-1760492290.html
В Таиланде планируют начать прием карт "Мир"
В Таиланде планируют начать прием карт "Мир" - РИА Новости, 24.11.2021
В Таиланде планируют начать прием карт "Мир"
Российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приема карт платежной системы "Мир" в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:24
2021-11-24T12:24
2021-11-24T13:20
экономика
технологии
таиланд
центральный банк рф (цб рф)
карта "мир"
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808878_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e1bff9616501eca2e0e65ed548208c9d.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приема карт платежной системы "Мир" в Таиланде, сообщила пресс-служба Банка России.Также представители центральных банков обменялись информацией о планах по созданию цифровых валют: цифрового рубля и цифровой валюты Таиланда, указали в пресс-службе.Карты "Мир" в настоящее время принимаются в 12 странах - в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Кипре и ОАЭ.Еще в двух странах - Южной Корее и Великобритании - проведены тестовые операции, участники рынка ведут работу по подготовке сети к приему карт.
https://radiosputnik.ria.ru/20211110/mir-1758355182.html
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808878_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_8442d63112c9f62c0c03cb0fb40f26de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, таиланд, центральный банк рф (цб рф), карта "мир", россия, новости - туризм
12:24 24.11.2021 (обновлено: 13:20 24.11.2021)
В Таиланде планируют начать прием карт "Мир"
ЦБ: совместная рабочая группа наметила шаги по приему карт "Мир" в Таиланде
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приема карт платежной системы "Мир" в Таиланде
, сообщила пресс-служба Банка России
.
"Участники заседания наметили дальнейшие совместные шаги по реализации проекта, направленного на организацию приема карт платежной системы "Мир" в инфраструктуре кредитных организаций на территории Королевства Таиланд, проработали пути развития информационного обмена, способствующего повышению операционной надежности и киберустойчивости финансовых организаций двух стран", - говорится в сообщении.
Также представители центральных банков обменялись информацией о планах по созданию цифровых валют: цифрового рубля и цифровой валюты Таиланда, указали в пресс-службе.
Карты "Мир" в настоящее время принимаются в 12 странах - в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Кипре и ОАЭ.
Еще в двух странах - Южной Корее и Великобритании - проведены тестовые операции, участники рынка ведут работу по подготовке сети к приему карт.