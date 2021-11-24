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В Таиланде планируют начать прием карт "Мир"

В Таиланде планируют начать прием карт "Мир" - РИА Новости, 24.11.2021

В Таиланде планируют начать прием карт "Мир"

Российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приема карт платежной системы "Мир" в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:24

2021-11-24T12:24

2021-11-24T13:20

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приема карт платежной системы "Мир" в Таиланде, сообщила пресс-служба Банка России.Также представители центральных банков обменялись информацией о планах по созданию цифровых валют: цифрового рубля и цифровой валюты Таиланда, указали в пресс-службе.Карты "Мир" в настоящее время принимаются в 12 странах - в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Кипре и ОАЭ.Еще в двух странах - Южной Корее и Великобритании - проведены тестовые операции, участники рынка ведут работу по подготовке сети к приему карт.

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/mir-1758355182.html

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экономика, технологии, таиланд, центральный банк рф (цб рф), карта "мир", россия, новости - туризм