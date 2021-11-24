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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20211124/tsar-1760162877.html
Александр II. Глухое недоверие к литературе
Александр II. Глухое недоверие к литературе - РИА Новости, 24.11.2021
Александр II. Глухое недоверие к литературе
Воспитанник Жуковского, царский наследник с раннего возраста получает прекрасное литературное образование, хотя военное дело любит больше стихов. Став царем, проводит широкомасштабные реформы, включая отмену предварительной цензуры. Но парадоксальным образом царь-освободитель так и не нашел диалога с золотым веком русской литературы.
2021-11-24T14:00
2021-11-24T14:00
подкаст "заговор классиков"
политика
история
литература
цензура
виктор ерофеев
александр ii
александр ii: воспитание царя-реформатора
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Александр II. Глухое недоверие к литературе
Воспитанник Жуковского, царский наследник с раннего возраста получает прекрасное литературное образование, хотя военное дело любит больше стихов. Став царем, проводит широкомасштабные реформы, включая отмену предварительной цензуры. Но парадоксальным образом царь-освободитель так и не нашел диалога с золотым веком русской литературы.
audio/mpeg
Александр II. Глухое недоверие к литературе
Воспитанник Жуковского, царский наследник с раннего возраста получает прекрасное литературное образование, хотя военное дело любит больше стихов. Став царем, проводит широкомасштабные реформы, включая отмену предварительной цензуры. Но парадоксальным образом царь-освободитель так и не нашел диалога с золотым веком русской литературы.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия Паниоти________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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политика, история, литература, цензура, виктор ерофеев, александр ii, александр ii: воспитание царя-реформатора, российская империя, подкаст, россия, аудио
14:00 24.11.2021
 

Александр II. Глухое недоверие к литературе

Подкаст "Заговор классиков"
Александр II. Глухое недоверие к литературе
14:00
Читать ria.ru в
Воспитанник Жуковского, царский наследник с раннего возраста получает прекрасное литературное образование, хотя военное дело любит больше стихов. Став царем, проводит широкомасштабные реформы, включая отмену предварительной цензуры. Но парадоксальным образом царь-освободитель так и не нашел диалога с золотым веком русской литературы.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Монтаж: Анастасия Паниоти
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Подкаст "Заговор классиков"ПолитикаисторияЛитератураЦензураВиктор ЕрофеевАлександр IIАлександр II: воспитание царя-реформатораРоссийская империяПодкастРоссия
 
 
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