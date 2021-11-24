https://ria.ru/20211124/tramp-1760488522.html
Трамп назвал подростка, оправданного по делу об убийствах, своим фанатом
Трамп назвал подростка, оправданного по делу об убийствах, своим фанатом - РИА Новости, 24.11.2021
Трамп назвал подростка, оправданного по делу об убийствах, своим фанатом
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно принимал у себя в гостях оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках подростка Кайла... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:08
2021-11-24T12:08
2021-11-24T12:13
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно принимал у себя в гостях оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках подростка Кайла Риттенхауса."Он (Риттенхаус) позвонил. Он хотел узнать, может ли он заехать, поздороваться, потому что он является фанатом", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox New.Как сообщается, Риттенхаус приезжал в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, где бывший президент США проживает в настоящее время, и уехал "недавно". По словам бывшего американского лидера, подросток приехал к нему со своей матерью. "Он действительно очень приятный молодой человек", - сказал Трамп.Ранее Трамп поздравил Риттенхауса с решением суда.На прошлой неделе суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста.Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждало вердикт более 24 часов.
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в мире, сша, висконсин, дональд трамп
12:08 24.11.2021 (обновлено: 12:13 24.11.2021)
Трамп назвал подростка, оправданного по делу об убийствах, своим фанатом
Трамп принимал в гостях подростка, оправданного по делу об убийствах при беспорядках
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
сообщил, что недавно принимал у себя в гостях оправданного по делу о двух убийствах при беспорядках подростка Кайла Риттенхауса.
"Он (Риттенхаус) позвонил. Он хотел узнать, может ли он заехать, поздороваться, потому что он является фанатом", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox New.
Как сообщается, Риттенхаус приезжал в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, где бывший президент США проживает в настоящее время, и уехал "недавно". По словам бывшего американского лидера, подросток приехал к нему со своей матерью. "Он действительно очень приятный молодой человек", - сказал Трамп.
Ранее Трамп поздравил Риттенхауса с решением суда.
На прошлой неделе суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста.
Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин
, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.
Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждало вердикт более 24 часов.