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В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*

В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"* - РИА Новости, 24.11.2021

В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*

ФСБ задержала в Хабаровске мужчину, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T02:36

2021-11-24T02:36

2021-11-24T02:36

происшествия

хабаровск

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ФСБ задержала в Хабаровске мужчину, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.Отмечается, что иностранец добровольно переводил деньги на нужды одного из вооруженных формирований, входящего в структуру "ан-Нусры"*.Кроме того, были установлены четыре его соотечественника, которые знали о преступлении и не сообщили о нем в правоохранительные органы. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статье 205.6 ("Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое достоверно известным сведениям предусмотренное статьей 205.1 УК РФ").* Запрещенная в России террористическая группировка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия