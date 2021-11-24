https://ria.ru/20211124/terroristy-1760448700.html
В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"* - РИА Новости, 24.11.2021
В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
ФСБ задержала в Хабаровске мужчину, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T02:36
2021-11-24T02:36
2021-11-24T02:36
происшествия
хабаровск
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_50:0:1950:1069_1920x0_80_0_0_3fed527bfaa3a54b99913917e8e87e47.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ФСБ задержала в Хабаровске мужчину, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.Отмечается, что иностранец добровольно переводил деньги на нужды одного из вооруженных формирований, входящего в структуру "ан-Нусры"*.Кроме того, были установлены четыре его соотечественника, которые знали о преступлении и не сообщили о нем в правоохранительные органы. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статье 205.6 ("Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое достоверно известным сведениям предусмотренное статьей 205.1 УК РФ").* Запрещенная в России террористическая группировка.
хабаровск
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_287:0:1712:1069_1920x0_80_0_0_9a7dbb2169e56e430704c41db7180b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*