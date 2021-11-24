https://ria.ru/20211124/tayvan-1760476117.html

Китай выступил против приглашения Тайваня на "саммит за демократию"

Китай выступил против приглашения Тайваня на "саммит за демократию" - РИА Новости, 24.11.2021

Китай выступил против приглашения Тайваня на "саммит за демократию"

Пекин решительно выступает против приглашения Тайваня на "саммит за демократию", призывает Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", заявил на брифинге в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:20

2021-11-24T11:20

2021-11-24T13:59

в мире

олимпийские игры

сша

тайвань

мид кнр

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чжао лицзянь

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ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Пекин решительно выступает против приглашения Тайваня на "саммит за демократию", призывает Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.США пригласили на декабрьский "саммит за демократию" 110 стран, но Россию и Китай не позвали. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая"."Китай решительно выступает против приглашения Тайваня на "саммит за демократию", организуемый США", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что в мире есть только один Китай, а правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай."Тайвань, кроме того, что он является частью Китая, не имеет иного международного статуса, мы призываем США строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех американо-китайских коммюнике, прекратить предоставлять какую бы то ни было трибуну для сил, выступающих за независимость Тайваня", - добавил Чжао Лицзянь.Говоря непосредственно о самом предстоящем "саммите за демократию", дипломат подчеркнул, что Китай уже многократно выражал свою позицию, которая заключается в том, что демократия является общей ценностью всего человечества, а не монополией нескольких отдельных стран."Все действия США служат доказательством того, что так называемая демократия - это всего лишь ширма, всего лишь инструмент, используемый Вашингтоном для достижения своих геостратегических целей, оказания давления на другие страны и разделения мира", - отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/tayvan-1758315891.html

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тайвань

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в мире, олимпийские игры, сша, тайвань, мид кнр, россия, чжао лицзянь