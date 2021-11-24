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"Мы не сможем воевать". У американских ВВС нашли критическую уязвимость
"Мы не сможем воевать". У американских ВВС нашли критическую уязвимость - РИА Новости, 24.11.2021
"Мы не сможем воевать". У американских ВВС нашли критическую уязвимость
Специалисты Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института утверждают: американская авиация при вторжении в воздушное пространство России или... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:00
2021-11-24T08:03
безопасность
сша
f-15se
министерство обороны сша
миг-31
boeing 767
ввс сша
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Специалисты Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института утверждают: американская авиация при вторжении в воздушное пространство России или Китая столкнется с острой нехваткой топлива. Хотя у Пентагона самый большой в мире флот самолетов-заправщиков, успешность их боевого применения под большим вопросом. Об аргументах и выводах аналитиков — в материале РИА Новости.Дефицит танкеровУ США мощнейшая воздушная армада на планете: в ВВС, ВМС, Армии и Корпусе морской пехоты более 13 тысяч самолетов и вертолетов, не считая беспилотников. И Вашингтон не стесняется задействовать их на полную катушку — именно авиация играет решающую роль в военных операциях Пентагона по всему миру.Стандартная стратегия — завоевать превосходство в воздухе, нанести противнику максимальный ущерб ударными самолетами и высокоточным оружием и лишь после этого двинуть в бой наземные силы. Пехоте и танкам зачастую остается лишь захватывать дымящиеся руины. Однако эксперты Гудзоновского института считают, что с Россией или КНР это не сработает.Все дело в, мягко говоря, неидеальном состоянии самолетов-топливозаправщиков, обеспечивающих керосином ВВС вдали от аэродромов базирования. Без них истребители и бомбардировщики не смогут наносить удары на больших расстояниях. Это особенно критично в конфликте с государствами, располагающими обширной территорией."После холодной войны три десятилетия назад наши самолеты-заправщики продолжали действовать по всему миру — как в миротворческих, так и в боевых операциях, — говорится в докладе. — С тех пор флот танкеров сократился с 701 до 473 машин, а нагрузка на него выросла. По сути, сегодня используются все самолеты-заправщики. И запаса на случай войны с Китаем или Россией у нас нет. Противник знает об этой слабости и будет активно ее эксплуатировать. В результате ВВС США могут утратить эффективность на поле боя".Проблемы с заменойДефицит летающих танкеров не единственная проблема. Авторы исследования напоминают, что средний возраст заправщиков KC-10 Extender и KC-135 Stratotanker — 52 года. По авиационным меркам, это очень много. И если "Экстендеры", принятые на вооружение в 1981-м, еще не исчерпали ресурс, то большинство "Стратотанкеров", произведенных с 1954-го по 1965-й, пора отправлять на металлолом.Подыскивать альтернативу устаревшим самолетам в Пентагоне начали еще 20 лет назад. В 2001-м запустили программу по разработке трех новых типов заправщиков. Планировали построить по 179 машин перспективных проектов KC-X и KC-Y для замены KC-135 и к 2040-му наладить серийное производство KC-Z, чтобы отправить в утиль оставшиеся KC-10. Однако возникли трудности.Контракт на проект KC-X в 2011-м получила корпорация Boeing, разработавшая на базе пассажирского Boeing-767 заправщик KC-46 Pegasus. На бумаге он берет на борт 95 тонн топлива — почти вдвое больше, чем KC-135. Самолет напичкали современными технологиями. Например, у операторов есть специальные 3D-очки, упрощающие заправку в воздухе.Реальность оказалась не столь радужной. Многие из полусотни поставленных ВВС машин страдают целым букетом "детских болезней". СМИ утверждают, что новые самолеты ненадежны. Летчики жаловались на плохо закрепленную бортовую аппаратуру, сильно вибрировавшую от малейшей тряски, и даже отказывались подниматься в небо на "Пегасах". Неудивительно: ведь сорванные с креплений агрегаты способны нарушить центровку самолета, что чревато аварией.Неудачная конструкция заправочной штанги едва не погубила в прошлом году истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle. Выяснилось, что она слишком жесткая: заправщик подвергается излишним нагрузкам, и его ресурс снижается. Пентагон выделил 55 миллионов долларов на устранение недочетов и отложил дальнейшие поставки KC-46 в ВВС минимум до 2024-го. Разумеется, это повлияет на сроки завершения проектов KC-Y и KC-Z.Раскрыть "невидимку"Помимо наращивания флота крылатых танкеров, эксперты Гудзоновского института настаивают на строительстве в Индо-Тихоокеанском регионе дополнительных аэродромов для приема тяжелых самолетов и хранения топлива. Приводят расчеты: если ежегодно тратить на это от 400 до 600 миллионов долларов, то к 2040-му число самолетовылетов заправщиков удвоится, что очень сильно поможет в гипотетической войне с Китаем. В противном случае, утверждают в Вашингтоне, в распоряжении ВВС США будет не больше дюжины подходящих аэродромов, что серьезно ограничит возможности авиации.К тому же надо учитывать, что у России и КНР сильная противовоздушная оборона. Одно дело — боевая операция где-нибудь на Ближнем Востоке, где дозаправить бомбардировщик можно в небе союзников. Совсем другое — поддержка авиации в глубине территории огромной страны.Танкеры — легкая цель для зенитно-ракетных комплексов. У России есть С-400 с дальностью 400 километров и перехватчики МиГ-31, бьющие ракетой Р-33 на 300 километров, так что американским самолетам-заправщикам есть чего опасаться. К тому же до сих пор неясно, как их использовать совместно с истребителями пятого поколения F-22 и F-35. Дозаправка "невидимки" в воздухе полностью ее демаскирует, и ПВО противника одним выстрелом может убить сразу двух, а то и трех "зайцев".В США разрабатывают малозаметные воздушные танкеры, в том числе беспилотные. Однако когда они массово пойдут в войска, неизвестно. Так или иначе, доклад Гудзоновского института наглядно показывает: у американских ВВС есть своя ахиллесова пята.
https://ria.ru/20211122/gremlin-1759813573.html
https://ria.ru/20211120/missiya-1759998258.html
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безопасность, сша, f-15se, министерство обороны сша, миг-31, boeing 767, ввс сша, россия
08:00 24.11.2021 (обновлено: 08:03 24.11.2021)
 

"Мы не сможем воевать". У американских ВВС нашли критическую уязвимость

© Фото : U.S. Air Force/Kevin RobertsonАмериканский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-22 "Раптор"
Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-22 Раптор - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : U.S. Air Force/Kevin Robertson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Специалисты Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института утверждают: американская авиация при вторжении в воздушное пространство России или Китая столкнется с острой нехваткой топлива. Хотя у Пентагона самый большой в мире флот самолетов-заправщиков, успешность их боевого применения под большим вопросом. Об аргументах и выводах аналитиков — в материале РИА Новости.

Дефицит танкеров

У США мощнейшая воздушная армада на планете: в ВВС, ВМС, Армии и Корпусе морской пехоты более 13 тысяч самолетов и вертолетов, не считая беспилотников. И Вашингтон не стесняется задействовать их на полную катушку — именно авиация играет решающую роль в военных операциях Пентагона по всему миру.
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Стандартная стратегия — завоевать превосходство в воздухе, нанести противнику максимальный ущерб ударными самолетами и высокоточным оружием и лишь после этого двинуть в бой наземные силы. Пехоте и танкам зачастую остается лишь захватывать дымящиеся руины. Однако эксперты Гудзоновского института считают, что с Россией или КНР это не сработает.
Все дело в, мягко говоря, неидеальном состоянии самолетов-топливозаправщиков, обеспечивающих керосином ВВС вдали от аэродромов базирования. Без них истребители и бомбардировщики не смогут наносить удары на больших расстояниях. Это особенно критично в конфликте с государствами, располагающими обширной территорией.
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Ben BlokerАмериканский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Ben Bloker
Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-16 Fighting Falcon
"После холодной войны три десятилетия назад наши самолеты-заправщики продолжали действовать по всему миру — как в миротворческих, так и в боевых операциях, — говорится в докладе. — С тех пор флот танкеров сократился с 701 до 473 машин, а нагрузка на него выросла. По сути, сегодня используются все самолеты-заправщики. И запаса на случай войны с Китаем или Россией у нас нет. Противник знает об этой слабости и будет активно ее эксплуатировать. В результате ВВС США могут утратить эффективность на поле боя".

Проблемы с заменой

Дефицит летающих танкеров не единственная проблема. Авторы исследования напоминают, что средний возраст заправщиков KC-10 Extender и KC-135 Stratotanker — 52 года. По авиационным меркам, это очень много. И если "Экстендеры", принятые на вооружение в 1981-м, еще не исчерпали ресурс, то большинство "Стратотанкеров", произведенных с 1954-го по 1965-й, пора отправлять на металлолом.
© Фото : U.S. Air Force /Heide CouchАмериканский самолет-заправщик McDonnell Douglas KC-10 Extender
Американский самолет-заправщик McDonnell Douglas KC-10 Extender - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : U.S. Air Force /Heide Couch
Американский самолет-заправщик McDonnell Douglas KC-10 Extender
Подыскивать альтернативу устаревшим самолетам в Пентагоне начали еще 20 лет назад. В 2001-м запустили программу по разработке трех новых типов заправщиков. Планировали построить по 179 машин перспективных проектов KC-X и KC-Y для замены KC-135 и к 2040-му наладить серийное производство KC-Z, чтобы отправить в утиль оставшиеся KC-10. Однако возникли трудности.
Контракт на проект KC-X в 2011-м получила корпорация Boeing, разработавшая на базе пассажирского Boeing-767 заправщик KC-46 Pegasus. На бумаге он берет на борт 95 тонн топлива — почти вдвое больше, чем KC-135. Самолет напичкали современными технологиями. Например, у операторов есть специальные 3D-очки, упрощающие заправку в воздухе.
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Реальность оказалась не столь радужной. Многие из полусотни поставленных ВВС машин страдают целым букетом "детских болезней". СМИ утверждают, что новые самолеты ненадежны. Летчики жаловались на плохо закрепленную бортовую аппаратуру, сильно вибрировавшую от малейшей тряски, и даже отказывались подниматься в небо на "Пегасах". Неудивительно: ведь сорванные с креплений агрегаты способны нарушить центровку самолета, что чревато аварией.
© Фото : U.S. Air Force/John D. ParkerАмериканский самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus дозаправляет штурмовик A-10 Thunderbolt II
Американский самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus дозаправляет штурмовик A-10 Thunderbolt II - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : U.S. Air Force/John D. Parker
Американский самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus дозаправляет штурмовик A-10 Thunderbolt II
Неудачная конструкция заправочной штанги едва не погубила в прошлом году истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle. Выяснилось, что она слишком жесткая: заправщик подвергается излишним нагрузкам, и его ресурс снижается. Пентагон выделил 55 миллионов долларов на устранение недочетов и отложил дальнейшие поставки KC-46 в ВВС минимум до 2024-го. Разумеется, это повлияет на сроки завершения проектов KC-Y и KC-Z.

Раскрыть "невидимку"

Помимо наращивания флота крылатых танкеров, эксперты Гудзоновского института настаивают на строительстве в Индо-Тихоокеанском регионе дополнительных аэродромов для приема тяжелых самолетов и хранения топлива. Приводят расчеты: если ежегодно тратить на это от 400 до 600 миллионов долларов, то к 2040-му число самолетовылетов заправщиков удвоится, что очень сильно поможет в гипотетической войне с Китаем. В противном случае, утверждают в Вашингтоне, в распоряжении ВВС США будет не больше дюжины подходящих аэродромов, что серьезно ограничит возможности авиации.
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К тому же надо учитывать, что у России и КНР сильная противовоздушная оборона. Одно дело — боевая операция где-нибудь на Ближнем Востоке, где дозаправить бомбардировщик можно в небе союзников. Совсем другое — поддержка авиации в глубине территории огромной страны.
Танкеры — легкая цель для зенитно-ракетных комплексов. У России есть С-400 с дальностью 400 километров и перехватчики МиГ-31, бьющие ракетой Р-33 на 300 километров, так что американским самолетам-заправщикам есть чего опасаться. К тому же до сих пор неясно, как их использовать совместно с истребителями пятого поколения F-22 и F-35. Дозаправка "невидимки" в воздухе полностью ее демаскирует, и ПВО противника одним выстрелом может убить сразу двух, а то и трех "зайцев".
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
В США разрабатывают малозаметные воздушные танкеры, в том числе беспилотные. Однако когда они массово пойдут в войска, неизвестно. Так или иначе, доклад Гудзоновского института наглядно показывает: у американских ВВС есть своя ахиллесова пята.
 
БезопасностьСШАF-15SEМинистерство обороны СШАМиГ-31Boeing 767ВВС СШАРоссия
 
 
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