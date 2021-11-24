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Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре
Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре - РИА Новости, 24.11.2021
Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре
Талибы подтверждают начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре, говорится в сообщении афганского МИД. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:46
2021-11-24T09:58
в мире
сша
талибан
катар
государственный департамент сша
мид афганистана
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КАБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Талибы подтверждают начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре, говорится в сообщении афганского МИД.Госдеп США ранее подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*, стороны обсудят "жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом".Отмечается, что обсуждения коснутся политических отношений и экономических проблем в Афганистане, а также Дохинского соглашения.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, сша, талибан, катар, государственный департамент сша, мид афганистана
09:46 24.11.2021 (обновлено: 09:58 24.11.2021)
 
Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре

Талибы подтвердили начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* у самолета авиакомпании Qatar Airways в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* у самолета авиакомпании Qatar Airways в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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КАБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Талибы подтверждают начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре, говорится в сообщении афганского МИД.
Госдеп США ранее подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*, стороны обсудят "жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом".
"На следующей неделе в Катаре начнется новый раунд переговоров между Афганистаном и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении афганского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что обсуждения коснутся политических отношений и экономических проблем в Афганистане, а также Дохинского соглашения.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 19:36Захват власти в Афганистане талибами
"Талибан"* должен заслужить легитимность, заявил Госдеп
 
В миреСШАТалибанКатарГосударственный департамент СШАМИД Афганистана
 
 
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