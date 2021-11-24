https://ria.ru/20211124/taliban-1760462337.html

Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре

Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре - РИА Новости, 24.11.2021

Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре

Талибы подтверждают начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре, говорится в сообщении афганского МИД. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:46

2021-11-24T09:46

2021-11-24T09:58

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КАБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Талибы подтверждают начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре, говорится в сообщении афганского МИД.Госдеп США ранее подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*, стороны обсудят "жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом".Отмечается, что обсуждения коснутся политических отношений и экономических проблем в Афганистане, а также Дохинского соглашения.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211119/legitimnost-1759889572.html

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в мире, сша, талибан, катар, государственный департамент сша, мид афганистана