https://ria.ru/20211124/taliban-1760462337.html
Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре
Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре - РИА Новости, 24.11.2021
Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре
Талибы подтверждают начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре, говорится в сообщении афганского МИД. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:46
2021-11-24T09:46
2021-11-24T09:58
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КАБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Талибы подтверждают начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре, говорится в сообщении афганского МИД.Госдеп США ранее подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*, стороны обсудят "жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом".Отмечается, что обсуждения коснутся политических отношений и экономических проблем в Афганистане, а также Дохинского соглашения.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, сша, талибан, катар, государственный департамент сша, мид афганистана
09:46 24.11.2021 (обновлено: 09:58 24.11.2021)
Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре
Талибы подтвердили начало на следующей неделе нового раунда переговоров с США в Катаре