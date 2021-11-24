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В Ульяновской области еще 25 сел и деревень обеспечат качественной связью

В Ульяновской области еще 25 сел и деревень обеспечат качественной связью - РИА Новости, 24.11.2021

В Ульяновской области еще 25 сел и деревень обеспечат качественной связью

В Ульяновской области до конца текущего года 25 малых населенных пунктов будут обеспечены беспроводным интернетом и качественной сотовой связью; новые вышки... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:26

2021-11-24T15:26

2021-11-24T15:26

ульяновская область

технологии

ульяновская область

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УЛЬЯНОВСК, 24 ноя – РИА Новости. В Ульяновской области до конца текущего года 25 малых населенных пунктов будут обеспечены беспроводным интернетом и качественной сотовой связью; новые вышки установлены в 17 районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.До конца года базовые станции начнут работать в Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Кузоватовском, Мелекесском, Николаевском, Новомалыклинском, Новоспасском, Павловском, Радищевском, Сенгилеевском, Старокулаткинском, Сурском, Тереньгульском, Ульяновском и Цильнинском районах. В настоящее время заканчивается монтаж и приемка оборудования, говорится в сообщении.В сентябре губернатор Ульяновской области Алексей Русских и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев достигли договоренности об улучшении качества мобильной связи и интернета в регионе при поддержке федерального ведомства.В пресс-службе также отметили, что на портале госуслуг завершилось голосование по выбору населенных пунктов для установки вышек сотовой связи в 2022 году. В нем приняли участие более 7,2 тысячи человек. Также сейчас подсчитывают голоса, отправленные по почте. По итогам будет определен перечень поселков, за которые жители отдали наибольшее число голосов, и проверена техническая возможность подключения. Результаты голосования станут известны 24 декабря.

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технологии, ульяновская область, ростелеком, алексей русских, россия