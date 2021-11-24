https://ria.ru/20211124/sumerki-1760446074.html

Эксперт дал совет, как управлять автомобилем в сумерках

Эксперт дал совет, как управлять автомобилем в сумерках - РИА Новости, 24.11.2021

Эксперт дал совет, как управлять автомобилем в сумерках

Уменьшение светового дня может негативно влиять на состояние водителей. Как безопасно управлять автомобилем при сумеречном освещении, рассказал в интервью радио РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T04:15

2021-11-24T04:15

2021-11-24T04:15

общество

авто

сергей канаев

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Уменьшение светового дня может негативно влиять на состояние водителей. Как безопасно управлять автомобилем при сумеречном освещении, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.В России поздней осенью и зимой многим автовладельцам приходится чуть ли не в большинстве поездок управлять машиной при недостаточном освещении. Особенно опасным становится вождение в сумерках, отметил Канаев.Правила безопасного вождения в утренние и вечерние часы немного отличаются, продолжил эксперт. В предрассветных сумерках он рекомендует не отправляться в дорогу в одиночку."В утренние часы нужно внимательнее относиться к тому, чтобы не уснуть, потому что основное количество аварий, когда засыпают водители, происходит в предрассветные часы. В это время лучше не управлять автомобилем в одиночку", — сказал Канаев.Если вы садитесь за руль вечером, после работы, то в первую очередь нужно проверить исправность световых приборов, а в пути не пренебрегать отдыхом."В вечерние сумерки перед каждой поездкой важно проверять работу световых приборов. Если после рабочего дня водителю сложно сконцентрироваться, лучше всего остановиться и отдохнуть пять-десять минут", — уверен эксперт.При сумеречном освещении человек может не заметить предметы, лежащие на дороге, добавил он. Поэтому утром и вечером водителям, в первую очередь начинающим, необходимо особенно строго соблюдать скоростной режим, заключил Канаев.

https://ria.ru/20211120/vozhdenie-1759923598.html

https://ria.ru/20211122/prava-1760223129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, авто, сергей канаев, россия