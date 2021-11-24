https://ria.ru/20211124/sumerki-1760446074.html
Эксперт дал совет, как управлять автомобилем в сумерках
Эксперт дал совет, как управлять автомобилем в сумерках - РИА Новости, 24.11.2021
Эксперт дал совет, как управлять автомобилем в сумерках
Уменьшение светового дня может негативно влиять на состояние водителей. Как безопасно управлять автомобилем при сумеречном освещении, рассказал в интервью радио РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T04:15
2021-11-24T04:15
2021-11-24T04:15
общество
авто
сергей канаев
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Уменьшение светового дня может негативно влиять на состояние водителей. Как безопасно управлять автомобилем при сумеречном освещении, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.В России поздней осенью и зимой многим автовладельцам приходится чуть ли не в большинстве поездок управлять машиной при недостаточном освещении. Особенно опасным становится вождение в сумерках, отметил Канаев.Правила безопасного вождения в утренние и вечерние часы немного отличаются, продолжил эксперт. В предрассветных сумерках он рекомендует не отправляться в дорогу в одиночку."В утренние часы нужно внимательнее относиться к тому, чтобы не уснуть, потому что основное количество аварий, когда засыпают водители, происходит в предрассветные часы. В это время лучше не управлять автомобилем в одиночку", — сказал Канаев.Если вы садитесь за руль вечером, после работы, то в первую очередь нужно проверить исправность световых приборов, а в пути не пренебрегать отдыхом."В вечерние сумерки перед каждой поездкой важно проверять работу световых приборов. Если после рабочего дня водителю сложно сконцентрироваться, лучше всего остановиться и отдохнуть пять-десять минут", — уверен эксперт.При сумеречном освещении человек может не заметить предметы, лежащие на дороге, добавил он. Поэтому утром и вечером водителям, в первую очередь начинающим, необходимо особенно строго соблюдать скоростной режим, заключил Канаев.
https://ria.ru/20211120/vozhdenie-1759923598.html
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общество, авто, сергей канаев, россия
Эксперт дал совет, как управлять автомобилем в сумерках
Эксперт Канаев: в сумерки необходимо проверить работу всех световых приборов в автомобиле
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Уменьшение светового дня может негативно влиять на состояние водителей. Как безопасно управлять автомобилем при сумеречном освещении, рассказал в интервью радио Sputnik
директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев
.
В России
поздней осенью и зимой многим автовладельцам приходится чуть ли не в большинстве поездок управлять машиной при недостаточном освещении. Особенно опасным становится вождение в сумерках, отметил Канаев.
"Однозначно это тяжелое время для всех водителей — у кого-то зрение плохое, у кого-то опыт отсутствует, это проблема не индивидуальная. Отсутствие достаточного освещения в утренние часы может приводить к более сонному состоянию, в вечерние часы из-за этого может быть тяжелее сконцентрироваться", — объяснил он.
Правила безопасного вождения в утренние и вечерние часы немного отличаются, продолжил эксперт. В предрассветных сумерках он рекомендует не отправляться в дорогу в одиночку.
"В утренние часы нужно внимательнее относиться к тому, чтобы не уснуть, потому что основное количество аварий, когда засыпают водители, происходит в предрассветные часы. В это время лучше не управлять автомобилем в одиночку", — сказал Канаев.
Если вы садитесь за руль вечером, после работы, то в первую очередь нужно проверить исправность световых приборов, а в пути не пренебрегать отдыхом.
"В вечерние сумерки перед каждой поездкой важно проверять работу световых приборов. Если после рабочего дня водителю сложно сконцентрироваться, лучше всего остановиться и отдохнуть пять-десять минут", — уверен эксперт.
При сумеречном освещении человек может не заметить предметы, лежащие на дороге, добавил он. Поэтому утром и вечером водителям, в первую очередь начинающим, необходимо особенно строго соблюдать скоростной режим, заключил Канаев.