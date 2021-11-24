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Умерла председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова
Умерла председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова - РИА Новости, 24.11.2021
Умерла председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова
В Башкирии скончалась председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова, она была на больничном, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:56
2021-11-24T09:56
2021-11-24T09:56
общество
верховный суд башкирии
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УФА, 24 ноя – РИА Новости. В Башкирии скончалась председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова, она была на больничном, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона."Земфира Узбековна скончалась, она была на больничном", - сообщили агентству в пресс-службе.Спикер башкирского парламента Константин Толкачев выразил соболезнования по поводу кончины Латыповой."Судейское сообщество республики понесло тяжелую утрату. Ушел из жизни настоящий профессионал, талантливый и авторитетный юрист, который пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег. Возглавляя Верховный суд Республики Башкортостан, Земфира Узбековна внесла весомый вклад в развитие и совершенствование региональной судебной системы, проявила себя как эффективный и ответственный руководитель, искренне преданный делу", - цитирует пресс-служба госсобрания-курултая Башкирии слова Толкачева.Ряд местных изданий сообщают, что женщина скончалась от коронавирусной инфекции, она проходила лечение в республиканской клинической больнице №2 в Уфе.Латыпова была назначена председателем Верховного суда региона в 2019 году.
https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760316222.html
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общество, верховный суд башкирии, республика башкортостан
Умерла председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова
СМИ: председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова умерла от последствий COVID-19