Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/sudya-1760463417.html
Умерла председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова
Умерла председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова - РИА Новости, 24.11.2021
Умерла председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова
В Башкирии скончалась председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова, она была на больничном, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:56
2021-11-24T09:56
общество
верховный суд башкирии
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760463292_0:307:1633:1225_1920x0_80_0_0_025bed167fe24f6c3e6f9170c95b2f14.jpg
УФА, 24 ноя – РИА Новости. В Башкирии скончалась председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова, она была на больничном, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона."Земфира Узбековна скончалась, она была на больничном", - сообщили агентству в пресс-службе.Спикер башкирского парламента Константин Толкачев выразил соболезнования по поводу кончины Латыповой."Судейское сообщество республики понесло тяжелую утрату. Ушел из жизни настоящий профессионал, талантливый и авторитетный юрист, который пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег. Возглавляя Верховный суд Республики Башкортостан, Земфира Узбековна внесла весомый вклад в развитие и совершенствование региональной судебной системы, проявила себя как эффективный и ответственный руководитель, искренне преданный делу", - цитирует пресс-служба госсобрания-курултая Башкирии слова Толкачева.Ряд местных изданий сообщают, что женщина скончалась от коронавирусной инфекции, она проходила лечение в республиканской клинической больнице №2 в Уфе.Латыпова была назначена председателем Верховного суда региона в 2019 году.
https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760316222.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760463292_0:154:1633:1378_1920x0_80_0_0_a61c9ce1ac344703a68651b14fff5109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, верховный суд башкирии, республика башкортостан
09:56 24.11.2021
 
Умерла председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова

СМИ: председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова умерла от последствий COVID-19

© Фото : Верховный суд Республики БашкортостанПредседатель Верховного суда Республики Башкортостан Земфира Латыпова
Председатель Верховного суда Республики Башкортостан Земфира Латыпова - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Верховный суд Республики Башкортостан
Читать ria.ru в
УФА, 24 ноя – РИА Новости. В Башкирии скончалась председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова, она была на больничном, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Земфира Узбековна скончалась, она была на больничном", - сообщили агентству в пресс-службе.
Спикер башкирского парламента Константин Толкачев выразил соболезнования по поводу кончины Латыповой.
"Судейское сообщество республики понесло тяжелую утрату. Ушел из жизни настоящий профессионал, талантливый и авторитетный юрист, который пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег. Возглавляя Верховный суд Республики Башкортостан, Земфира Узбековна внесла весомый вклад в развитие и совершенствование региональной судебной системы, проявила себя как эффективный и ответственный руководитель, искренне преданный делу", - цитирует пресс-служба госсобрания-курултая Башкирии слова Толкачева.
Ряд местных изданий сообщают, что женщина скончалась от коронавирусной инфекции, она проходила лечение в республиканской клинической больнице №2 в Уфе.
Латыпова была назначена председателем Верховного суда региона в 2019 году.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 12:32Распространение коронавируса
В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19
 
ОбществоВерховный суд БашкирииРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала