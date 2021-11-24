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Суд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"
Суд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" - РИА Новости, 24.11.2021
Суд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева и трех других фигурантов по делу о получении коммерческого... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T23:02
2021-11-24T23:02
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева и трех других фигурантов по делу о получении коммерческого подкупа на сумму свыше 20 миллионов рублей, следует из картотеки суда.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.Все четверо арестованы в среду Басманным судом Москвы.По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае.По данным СК, общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 миллионов рублей.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:02 24.11.2021
 
Суд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"

Суд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" Руднева по делу о подкупе

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева и трех других фигурантов по делу о получении коммерческого подкупа на сумму свыше 20 миллионов рублей, следует из картотеки суда.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.
Бизнесмен Александр Ебралидзе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
20:20
Источник сообщил о задержании бизнесмена Ебралидзе в Петербурге
Все четверо арестованы в среду Басманным судом Москвы.
По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае.
По данным СК, общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 миллионов рублей.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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