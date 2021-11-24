https://ria.ru/20211124/sud-1760633805.html

Суд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"

Суд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" - РИА Новости, 24.11.2021

Суд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева и трех других фигурантов по делу о получении коммерческого... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T23:02

2021-11-24T23:02

2021-11-24T23:02

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар" Алексея Руднева и трех других фигурантов по делу о получении коммерческого подкупа на сумму свыше 20 миллионов рублей, следует из картотеки суда.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.Все четверо арестованы в среду Басманным судом Москвы.По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае.По данным СК, общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211124/peterburg-1760609423.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия