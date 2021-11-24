Челябинский облсуд отменил приговор осужденным за хулиганство у здания ФСБ
Челябинский облсуд отменил приговор супругам, бросившим к зданию ФСБ дымовой факел
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Челябинский областной суд отменил приговор в отношении Дмитрия Цибуковского и его супруги Анастасии Сафоновой, которые в 2018 году закрепили баннер на ограждении здания регионального ФСБ, бросив к зданию дымовой факел, и были осуждены за хулиганство к колонии, сообщила пресс-служба облсуда.
По данным облсуда, 15 февраля 2018 года ночью молодые люди прибыли к зданию УФСБ России по Челябинской области и закрепили на ограждении баннер-растяжку с надписью "ФСБ – главный террорист". Затем Цибуковский зажег дымовой факел и бросил его на огражденную территорию здания УФСБ. Кроме того, 6 октября 2018 года подсудимые с помощью трафарета нанесли на стены нескольких зданий надпись: "Наша бедность – их прибыль. Пенсионная реформа", причинив материальный ущерб собственникам на общую сумму более 16 тысяч рублей.
По данным УФСБ России по региону, Цибуковский скрывался от следствия, находясь под подпиской о невыезде, пока не был задержан в Туле в июле 2020 года. Центральный районный суд Челябинска 10 сентября 2021 года назначил Цибуковскому 2,5 года лишения свободы, Сафоновой - 2 года лишения свободы, оба – в колонии общего режима.
"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Анастасии Сафоновой и Дмитрия Цибуковского, отменил приговор Центрального районного суда от 10 сентября и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Суд апелляционной инстанции установил существенные нарушения уголовно-процессуального закона при вынесении приговора судом первой инстанции, которые стали препятствием для рассмотрения дела в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
В апелляционном представлении прокурор просил отменить приговор и вынести новый судебный акт, уточняется в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что приговором районного суда подсудимые были признаны виновными в вандализме и хулиганстве, совершенных группой лиц, по мотивам политической ненависти и вражды. В связи с истечением срока давности уголовного преследования за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм), Сафонова и Цибуковский были освобождены от назначенного наказания. Оба были осуждены по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).