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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211124/strizhenova-1760567344.html
"Пьешь кровь младенцев": Стриженова отреагировала на слова хейтеров
"Пьешь кровь младенцев": Стриженова отреагировала на слова хейтеров - РИА Новости, 24.11.2021
"Пьешь кровь младенцев": Стриженова отреагировала на слова хейтеров
Екатерина Стриженова отреагировала на слова хейтеров: в социальных сетях ведущую часто упрекают, например, в пластических операциях. Звезда отметила, что... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:11
2021-11-24T17:11
шоубиз
знаменитости
екатерина стриженова
шоу-бизнес
прохор шаляпин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Екатерина Стриженова отреагировала на слова хейтеров: в социальных сетях ведущую часто упрекают, например, в пластических операциях. Звезда отметила, что существует тенденция – чем радостнее пост, тем больше критики.В интервью порталу "7 дней" она добавила, что всегда находится под прицелом камер, но это не убеждает подписчиков в отсутствии косметологических манипуляций.Телеведущая заключила, что прислушивается к мнению только близких и авторитетных людей.С хейтом в свой адрес часто сталкиваются и другие знаменитости. Например, Прохора Шаляпина упрекали в пиаре на смерти супруги. Певец отвечал, что "не собирается оправдываться".
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знаменитости, екатерина стриженова, шоу-бизнес, прохор шаляпин
17:11 24.11.2021
 
"Пьешь кровь младенцев": Стриженова отреагировала на слова хейтеров

Стриженова отреагировала на слова хейтеров об изменениях во внешности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Екатерина Стриженова отреагировала на слова хейтеров: в социальных сетях ведущую часто упрекают, например, в пластических операциях. Звезда отметила, что существует тенденция – чем радостнее пост, тем больше критики.

"Вот когда тебя будут хоронить, тут о тебе пожалеют. А пока ты жива, да еще и работаешь, да еще и выглядишь нормально, значит, точно пьешь кровь младенцев и сделала 150 пластических операций", – отметила Екатерина.

В интервью порталу "7 дней" она добавила, что всегда находится под прицелом камер, но это не убеждает подписчиков в отсутствии косметологических манипуляций.

"Мне просто интересно, когда бы я успела переделать и нос, и рот, и глаза? Может быть, и пора, но вопрос: когда? Для этого же нужен какой-то реабилитационный период, а я все время перед глазами в прямом эфире", – рассказала Стриженова.

Телеведущая заключила, что прислушивается к мнению только близких и авторитетных людей.
С хейтом в свой адрес часто сталкиваются и другие знаменитости. Например, Прохора Шаляпина упрекали в пиаре на смерти супруги. Певец отвечал, что "не собирается оправдываться".
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 15:19Шоубиз
"Как Леша Панин": Садальский нелестно отозвался о Васильевой
 
ШоубизЗнаменитостиЕкатерина СтриженоваШоу-бизнесПрохор Шаляпин
 
 
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