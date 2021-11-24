"Пьешь кровь младенцев": Стриженова отреагировала на слова хейтеров
Стриженова отреагировала на слова хейтеров об изменениях во внешности
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Екатерина Стриженова отреагировала на слова хейтеров: в социальных сетях ведущую часто упрекают, например, в пластических операциях. Звезда отметила, что существует тенденция – чем радостнее пост, тем больше критики.
"Вот когда тебя будут хоронить, тут о тебе пожалеют. А пока ты жива, да еще и работаешь, да еще и выглядишь нормально, значит, точно пьешь кровь младенцев и сделала 150 пластических операций", – отметила Екатерина.
В интервью порталу "7 дней" она добавила, что всегда находится под прицелом камер, но это не убеждает подписчиков в отсутствии косметологических манипуляций.
"Мне просто интересно, когда бы я успела переделать и нос, и рот, и глаза? Может быть, и пора, но вопрос: когда? Для этого же нужен какой-то реабилитационный период, а я все время перед глазами в прямом эфире", – рассказала Стриженова.
Телеведущая заключила, что прислушивается к мнению только близких и авторитетных людей.
С хейтом в свой адрес часто сталкиваются и другие знаменитости. Например, Прохора Шаляпина упрекали в пиаре на смерти супруги. Певец отвечал, что "не собирается оправдываться".