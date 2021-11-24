https://ria.ru/20211124/strizhenova-1760567344.html

"Пьешь кровь младенцев": Стриженова отреагировала на слова хейтеров

"Пьешь кровь младенцев": Стриженова отреагировала на слова хейтеров - РИА Новости, 24.11.2021

"Пьешь кровь младенцев": Стриженова отреагировала на слова хейтеров

Екатерина Стриженова отреагировала на слова хейтеров: в социальных сетях ведущую часто упрекают, например, в пластических операциях. Звезда отметила, что... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:11

2021-11-24T17:11

2021-11-24T17:11

шоубиз

знаменитости

екатерина стриженова

шоу-бизнес

прохор шаляпин

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Екатерина Стриженова отреагировала на слова хейтеров: в социальных сетях ведущую часто упрекают, например, в пластических операциях. Звезда отметила, что существует тенденция – чем радостнее пост, тем больше критики.В интервью порталу "7 дней" она добавила, что всегда находится под прицелом камер, но это не убеждает подписчиков в отсутствии косметологических манипуляций.Телеведущая заключила, что прислушивается к мнению только близких и авторитетных людей.С хейтом в свой адрес часто сталкиваются и другие знаменитости. Например, Прохора Шаляпина упрекали в пиаре на смерти супруги. Певец отвечал, что "не собирается оправдываться".

https://ria.ru/20211116/sadalskiy-1759300146.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, екатерина стриженова, шоу-бизнес, прохор шаляпин