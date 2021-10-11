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"Оправдываться не собираюсь": Шаляпин ответил на хейт
"Оправдываться не собираюсь": Шаляпин ответил на хейт - РИА Новости, 11.10.2021
"Оправдываться не собираюсь": Шаляпин ответил на хейт
Прохор Шаляпин в социальных сетях ответил на хейт в свой адрес. Он отметил, что ничего никому не должен. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:58
2021-10-11T13:58
2021-10-11T13:58
шоубиз
юсиф эйвазов
знаменитости
коронавирус covid-19
прохор шаляпин
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Прохор Шаляпин в социальных сетях ответил на хейт в свой адрес. Он отметил, что ничего никому не должен.Также певец поблагодарил всех "нормальных" и "светлых душой" людей за поддержку.В комментариях некоторые знаменитости, среди которых Наталья Гулькина, Лена Ленина и Юсиф Эйвазов, написали артисту ободряющие сообщения.Ранее Прохор сообщил, что не испытывал любви к умершей супруге Татьяне Клаудии Дэвис. Инициатива со свадьбой исходила от нее: она поспорила с подругой, что выйдет замуж быстрее.
https://ria.ru/20211007/shalyapin-1753462341.html
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юсиф эйвазов, знаменитости, коронавирус covid-19, прохор шаляпин
"Оправдываться не собираюсь": Шаляпин ответил на хейт
Прохор Шаляпин ответил на хейт в социальных сетях по поводу смерти супруги