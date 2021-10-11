https://ria.ru/20211011/shalyapin-1754005725.html

"Оправдываться не собираюсь": Шаляпин ответил на хейт

"Оправдываться не собираюсь": Шаляпин ответил на хейт - РИА Новости, 11.10.2021

"Оправдываться не собираюсь": Шаляпин ответил на хейт

Прохор Шаляпин в социальных сетях ответил на хейт в свой адрес. Он отметил, что ничего никому не должен. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:58

2021-10-11T13:58

2021-10-11T13:58

шоубиз

юсиф эйвазов

знаменитости

коронавирус covid-19

прохор шаляпин

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Прохор Шаляпин в социальных сетях ответил на хейт в свой адрес. Он отметил, что ничего никому не должен.Также певец поблагодарил всех "нормальных" и "светлых душой" людей за поддержку.В комментариях некоторые знаменитости, среди которых Наталья Гулькина, Лена Ленина и Юсиф Эйвазов, написали артисту ободряющие сообщения.Ранее Прохор сообщил, что не испытывал любви к умершей супруге Татьяне Клаудии Дэвис. Инициатива со свадьбой исходила от нее: она поспорила с подругой, что выйдет замуж быстрее.

https://ria.ru/20211007/shalyapin-1753462341.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юсиф эйвазов, знаменитости, коронавирус covid-19, прохор шаляпин