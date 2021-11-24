https://ria.ru/20211124/stambul-1760634478.html

СМИ сообщили о задержании более 40 человек на акциях протеста в Стамбуле

СМИ сообщили о задержании более 40 человек на акциях протеста в Стамбуле - РИА Новости, 24.11.2021

СМИ сообщили о задержании более 40 человек на акциях протеста в Стамбуле

Полиция Стамбула применила силу в отношении участников акции против растущей инфляции, более 40 человек задержаны, сообщает портал Duvar. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T23:11

2021-11-24T23:11

2021-11-24T23:11

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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Полиция Стамбула применила силу в отношении участников акции против растущей инфляции, более 40 человек задержаны, сообщает портал Duvar.Отмечается, что в стамбульском районе Кадыкёй против демонстрантов, скандировавших лозунги с требованиями отставки правительства, полиция применила водометы. Протестующие также собрались в стамбульских районах Авджылар и Бакыркёй. Полиция блокировала площадь, на которой планировалось провести митинг, и потребовала от демонстрантов разойтись, сообщив, что администрация района наложила месячный запрет на проведение акций.Ранее в среду Главное управление безопасности Турции сообщило о возбуждении уголовных дел в связи с призывами в соцсетях к уличным протестам из-за резкого падения курса лиры.После обвала турецкой лиры вечером во вторник в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов прошли акции протеста. Протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. Полиция приняла меры к разгону демонстрантовТурецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как заявил РИА Новости турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.

https://ria.ru/20211123/erdogan-1760328147.html

https://ria.ru/20211124/turtsiya-1760598726.html

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стамбул

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, инфляция, анкара, стамбул, турция, протесты