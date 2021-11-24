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В США осудили трех мужчин в громком убийстве афроамериканца Орбери
В США осудили трех мужчин в громком убийстве афроамериканца Орбери - РИА Новости, 24.11.2021
В США осудили трех мужчин в громком убийстве афроамериканца Орбери
Жюри присяжных признало трех белых мужчин виновными в громком убийстве афроамериканца Ахмода Орбери в американском штате Джорджия, сообщил телеканал ABC. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:55
2021-11-24T22:55
2021-11-24T22:55
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Жюри присяжных признало трех белых мужчин виновными в громком убийстве афроамериканца Ахмода Орбери в американском штате Джорджия, сообщил телеканал ABC.Орбери застрелили в феврале 2020 года, когда он совершал пробежку. Обвиняемые заподозрили его в преступлении, поскольку он бежал от них в районе, где они жили. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявила, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев.Виновными признаны Грегори Макмайкл, его сын Трэвис и их сосед Уильям Брайан. Всем им грозит как минимум пожизненный срок. Убийство было заснято обвиняемым Брайаном, видео использовалось стороной обвинения.Троим обвиняемым предстоит еще отдельный федеральный процесс, на котором их обвиняют в преступлении на почве ненависти.Аресты по делу произошли на волне общественного возмущения через несколько месяцев после того, как в сети появилось видео убийства.
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в мире, сша, джорджия
В США осудили трех мужчин в громком убийстве афроамериканца Орбери
Присяжные в США признали виновными трех мужчин в громком убийстве афроамериканца Орбери
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости.
Жюри присяжных признало трех белых мужчин виновными в громком убийстве афроамериканца Ахмода Орбери в американском штате Джорджия
, сообщил телеканал ABC
.
Орбери застрелили в феврале 2020 года, когда он совершал пробежку. Обвиняемые заподозрили его в преступлении, поскольку он бежал от них в районе, где они жили. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявила, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев.
Виновными признаны Грегори Макмайкл, его сын Трэвис и их сосед Уильям Брайан. Всем им грозит как минимум пожизненный срок. Убийство было заснято обвиняемым Брайаном, видео использовалось стороной обвинения.
Троим обвиняемым предстоит еще отдельный федеральный процесс, на котором их обвиняют в преступлении на почве ненависти.
Аресты по делу произошли на волне общественного возмущения через несколько месяцев после того, как в сети появилось видео убийства.