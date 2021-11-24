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В США осудили трех мужчин в громком убийстве афроамериканца Орбери

В США осудили трех мужчин в громком убийстве афроамериканца Орбери - РИА Новости, 24.11.2021

В США осудили трех мужчин в громком убийстве афроамериканца Орбери

Жюри присяжных признало трех белых мужчин виновными в громком убийстве афроамериканца Ахмода Орбери в американском штате Джорджия, сообщил телеканал ABC. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:55

2021-11-24T22:55

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Жюри присяжных признало трех белых мужчин виновными в громком убийстве афроамериканца Ахмода Орбери в американском штате Джорджия, сообщил телеканал ABC.Орбери застрелили в феврале 2020 года, когда он совершал пробежку. Обвиняемые заподозрили его в преступлении, поскольку он бежал от них в районе, где они жили. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявила, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев.Виновными признаны Грегори Макмайкл, его сын Трэвис и их сосед Уильям Брайан. Всем им грозит как минимум пожизненный срок. Убийство было заснято обвиняемым Брайаном, видео использовалось стороной обвинения.Троим обвиняемым предстоит еще отдельный федеральный процесс, на котором их обвиняют в преступлении на почве ненависти.Аресты по делу произошли на волне общественного возмущения через несколько месяцев после того, как в сети появилось видео убийства.

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