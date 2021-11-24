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В США рассказали о приближении Ирана к созданию ядерного оружия
В США рассказали о приближении Ирана к созданию ядерного оружия - РИА Новости, 24.11.2021
В США рассказали о приближении Ирана к созданию ядерного оружия
Глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Кеннет Маккензи считает, что за прошедшее время Иран достиг большого прогресса в развитии своей... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:03
2021-11-24T19:03
2021-11-24T19:46
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Кеннет Маккензи считает, что за прошедшее время Иран достиг большого прогресса в развитии своей ядерной программы и сейчас "очень близок" к возможности создания ядерного оружия."На этот раз они очень близки", - сказал Маккензи в интервью журналу Time, оценивая то, насколько близок Тегеран к получению ядерного оружия."Я думаю, им (Ирану) нравится идея прорыва", - добавил высокопоставленный американский военный.При этом Маккензи подтвердил, что руководство США намерено не допустить появление у Ирана ядерного оружия. "Дипломаты возглавляют этот процесс, однако Центральное командование всегда располагает различными планами действий, которые мы можем воплотить, если поступит указание", - добавил он.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Очередной раунд диалога по ядерной сделке Ирана в Вене запланирован на 29 ноября.
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в мире, иран, сша, тегеран (город)
19:03 24.11.2021 (обновлено: 19:46 24.11.2021)
В США рассказали о приближении Ирана к созданию ядерного оружия
Глава командования ВС США Маккензи: Иран очень близок к созданию ядерного оружия
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости.
Глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США
Кеннет Маккензи считает, что за прошедшее время Иран
достиг большого прогресса в развитии своей ядерной программы и сейчас "очень близок" к возможности создания ядерного оружия.
"На этот раз они очень близки", - сказал Маккензи в интервью журналу Time, оценивая то, насколько близок Тегеран
к получению ядерного оружия.
"Я думаю, им (Ирану) нравится идея прорыва", - добавил высокопоставленный американский военный.
При этом Маккензи подтвердил, что руководство США намерено не допустить появление у Ирана ядерного оружия. "Дипломаты возглавляют этот процесс, однако Центральное командование всегда располагает различными планами действий, которые мы можем воплотить, если поступит указание", - добавил он.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Очередной раунд диалога по ядерной сделке Ирана в Вене запланирован на 29 ноября.