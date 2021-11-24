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Посольство США в Киеве предупредило сограждан о военной активности России
Посольство США в Киеве предупредило сограждан о военной активности России - РИА Новости, 24.11.2021
Посольство США в Киеве предупредило сограждан о военной активности России
Посольство США на Украине предупредило своих сограждан о необычной военной активности России у границ Украины. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:11
2021-11-24T18:11
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Посольство США на Украине предупредило своих сограждан о необычной военной активности России у границ Украины."Местоположение: Донецк, Луганск, Крым, граница Украины. Событие: гражданам США сообщают информацию о необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму. Рекомендации по путешествиям для Украины остаются на уровне 4. Не путешествуйте в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, в восточных частях Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и для всей Украины из-за COVID-19. Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", - говорится в сообщении на сайте посольства. Гражданам США предлагается следить за актуальной информацией на сайте посольства, а также за новостями в СМИ.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".
https://ria.ru/20211123/rossiya-1760316710.html
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, россия
18:11 24.11.2021
 
Посольство США в Киеве предупредило сограждан о военной активности России

Посольство США в Киеве предупредило сограждан о военной активности России у границ Украины

© Фото : KholodovskyЗдание посольства США в Киеве, Украина
Здание посольства США в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Kholodovsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Посольство США на Украине предупредило своих сограждан о необычной военной активности России у границ Украины.
"Местоположение: Донецк, Луганск, Крым, граница Украины. Событие: гражданам США сообщают информацию о необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму. Рекомендации по путешествиям для Украины остаются на уровне 4. Не путешествуйте в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, в восточных частях Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и для всей Украины из-за COVID-19. Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", - говорится в сообщении на сайте посольства. Гражданам США предлагается следить за актуальной информацией на сайте посольства, а также за новостями в СМИ.
Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:33
Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в Кремле
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".
Украинский пограничник на границе с Россией - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 08:00
Дождались: "зимой русские танки атакуют Украину"
 
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