https://ria.ru/20211124/ssha-1760586488.html

Посольство США в Киеве предупредило сограждан о военной активности России

Посольство США в Киеве предупредило сограждан о военной активности России - РИА Новости, 24.11.2021

Посольство США в Киеве предупредило сограждан о военной активности России

Посольство США на Украине предупредило своих сограждан о необычной военной активности России у границ Украины. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:11

2021-11-24T18:11

2021-11-24T18:11

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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Посольство США на Украине предупредило своих сограждан о необычной военной активности России у границ Украины."Местоположение: Донецк, Луганск, Крым, граница Украины. Событие: гражданам США сообщают информацию о необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму. Рекомендации по путешествиям для Украины остаются на уровне 4. Не путешествуйте в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, в восточных частях Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и для всей Украины из-за COVID-19. Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", - говорится в сообщении на сайте посольства. Гражданам США предлагается следить за актуальной информацией на сайте посольства, а также за новостями в СМИ.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".

https://ria.ru/20211123/rossiya-1760316710.html

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html

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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, россия