Посольство США в Киеве предупредило сограждан о военной активности России
Посольство США в Киеве предупредило сограждан о военной активности России у границ Украины
"Местоположение: Донецк, Луганск, Крым, граница Украины. Событие: гражданам США сообщают информацию о необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму. Рекомендации по путешествиям для Украины остаются на уровне 4. Не путешествуйте в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, в восточных частях Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и для всей Украины из-за COVID-19. Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", - говорится в сообщении на сайте посольства. Гражданам США предлагается следить за актуальной информацией на сайте посольства, а также за новостями в СМИ.
23 ноября, 12:33Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в Кремле
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".
23 ноября, 08:00Дождались: "зимой русские танки атакуют Украину"