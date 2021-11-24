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Минторг США включил компании КНР в список угрожающих безопасности страны
Минторг США включил компании КНР в список угрожающих безопасности страны - РИА Новости, 24.11.2021
Минторг США включил компании КНР в список угрожающих безопасности страны
Министерство торговли США в среду включило 27 зарубежных компаний, в том числа 12 из Китая, в список юридических лиц, угрожающих национальной безопасности... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:30
2021-11-24T17:30
2021-11-24T17:35
в мире
китай
минторг сша
сингапур (страна)
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Министерство торговли США в среду включило 27 зарубежных компаний, в том числа 12 из Китая, в список юридических лиц, угрожающих национальной безопасности страны, говорится в заявлении американского ведомства.Согласно перечню, обнародованному на сайте минторга США, в список были внесены компании из четырех азиатских стран: по одной из Японии и Сингапура, 12 – из КНР и 13 – из Пакистана.
китай
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в мире, китай, минторг сша, сингапур (страна), министерство торговли сша
17:30 24.11.2021 (обновлено: 17:35 24.11.2021)
Минторг США включил компании КНР в список угрожающих безопасности страны
Минторг США включил азиатские компании в список угрожающих безопасности страны