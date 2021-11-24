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Минторг США включил компании КНР в список угрожающих безопасности страны

Минторг США включил компании КНР в список угрожающих безопасности страны - РИА Новости, 24.11.2021

Минторг США включил компании КНР в список угрожающих безопасности страны

Министерство торговли США в среду включило 27 зарубежных компаний, в том числа 12 из Китая, в список юридических лиц, угрожающих национальной безопасности... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:30

2021-11-24T17:30

2021-11-24T17:35

в мире

китай

минторг сша

сингапур (страна)

министерство торговли сша

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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Министерство торговли США в среду включило 27 зарубежных компаний, в том числа 12 из Китая, в список юридических лиц, угрожающих национальной безопасности страны, говорится в заявлении американского ведомства.Согласно перечню, обнародованному на сайте минторга США, в список были внесены компании из четырех азиатских стран: по одной из Японии и Сингапура, 12 – из КНР и 13 – из Пакистана.

китай

сингапур (страна)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, минторг сша, сингапур (страна), министерство торговли сша