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https://ria.ru/20211124/sputnik-1760570158.html
Эффективность "Спутника V" в Сан-Марино составила 80%, заявили в РФПИ
Эффективность "Спутника V" в Сан-Марино составила 80%, заявили в РФПИ - РИА Новости, 24.11.2021
Эффективность "Спутника V" в Сан-Марино составила 80%, заявили в РФПИ
Эффективность вакцины "Спутник V" против коронавируса в Сан-Марино составила 80% в период шесть-восемь месяцев после введения второго компонента, заявил глава... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:08
2021-11-24T18:13
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сан-марино
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
вакцины
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против коронавируса в Сан-Марино составила 80% в период шесть-восемь месяцев после введения второго компонента, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на брифинге в среду."80% - эффективность "Спутник V", согласно реальным данным, по прошествии шесть-восемь месяцев после вакцинации. Это реальные данные из Сан-Марино. Мы также опубликуем данные из других стран в декабре", - сказал Дмитриев.Как отмечается в релизе РФПИ, анализ эффективности "Спутника V" в Сан-Марино основан на данных по количеству заражений коронавирусом в стране в ноябре 2021 года. "Расчет эффективности "Спутник V" осуществлен на основе данных свыше 18,6 тысяч граждан, полностью вакцинированных не менее чем за пять месяцев до ноября. Показатель госпитализаций лиц, заболевших коронавирусом уже после вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино, составил всего 0,75 на 1 тысячу человек в течение всей программы вакцинации в период с февраля по ноябрь 2021 года. Этот показатель более чем в два раза ниже, чем у любой другой вакцины против коронавируса, применяемой в стране", - говорится в сообщении.В ходе брифинга Дмитриев обратил внимание на то, что в странах, где преимущественно применяются мРНК вакцины, вспышки коронавируса происходят по прошествии 5 месяцев после того, как 40% населения были вакцинированы. Глава РФПИ подчеркнул, что мРНК-вакцины хорошо защищают население, но, тем не менее, их эффективность против штамма "дельта" спустя пять месяцев после вакцинации снижается. Именно с этим могут быть связаны вспышки заболеваемости в Сингапуре, Германии, США.В противоположность Дмитриев привел пример Аргентины, где не зарегистрированы подобные вспышки. Глава РФПИ отметил, что в Аргентине большое количество людей были вакцинирован вакциной "Спутник V", но также использовались и другие вакцины, они комбинировались. По его мнению, в будущем будут использоваться коктейли из вакцин, их различные комбинации, чтобы получить более сильный иммунитет к вирусу COVID."Спутник V" одобрен в более 70 странах мира. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760562505.html
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в мире, вакцинация, сан-марино, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, вакцины, россия, вакцина "спутник v"
17:08 24.11.2021 (обновлено: 18:13 24.11.2021)
 
Эффективность "Спутника V" в Сан-Марино составила 80%, заявили в РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: эффективность "Спутника V" в Сан-Марино составила 80%

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Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против коронавируса в Сан-Марино составила 80% в период шесть-восемь месяцев после введения второго компонента, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на брифинге в среду.
"80% - эффективность "Спутник V", согласно реальным данным, по прошествии шесть-восемь месяцев после вакцинации. Это реальные данные из Сан-Марино. Мы также опубликуем данные из других стран в декабре", - сказал Дмитриев.
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Как отмечается в релизе РФПИ, анализ эффективности "Спутника V" в Сан-Марино основан на данных по количеству заражений коронавирусом в стране в ноябре 2021 года. "Расчет эффективности "Спутник V" осуществлен на основе данных свыше 18,6 тысяч граждан, полностью вакцинированных не менее чем за пять месяцев до ноября. Показатель госпитализаций лиц, заболевших коронавирусом уже после вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино, составил всего 0,75 на 1 тысячу человек в течение всей программы вакцинации в период с февраля по ноябрь 2021 года. Этот показатель более чем в два раза ниже, чем у любой другой вакцины против коронавируса, применяемой в стране", - говорится в сообщении.
В ходе брифинга Дмитриев обратил внимание на то, что в странах, где преимущественно применяются мРНК вакцины, вспышки коронавируса происходят по прошествии 5 месяцев после того, как 40% населения были вакцинированы. Глава РФПИ подчеркнул, что мРНК-вакцины хорошо защищают население, но, тем не менее, их эффективность против штамма "дельта" спустя пять месяцев после вакцинации снижается. Именно с этим могут быть связаны вспышки заболеваемости в Сингапуре, Германии, США.
В противоположность Дмитриев привел пример Аргентины, где не зарегистрированы подобные вспышки. Глава РФПИ отметил, что в Аргентине большое количество людей были вакцинирован вакциной "Спутник V", но также использовались и другие вакцины, они комбинировались. По его мнению, в будущем будут использоваться коктейли из вакцин, их различные комбинации, чтобы получить более сильный иммунитет к вирусу COVID.
"Спутник V" одобрен в более 70 странах мира. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияСан-МариноРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевВакциныРоссияВакцина "Спутник V"
 
 
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