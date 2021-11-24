https://ria.ru/20211124/sk-1760515931.html

На Урале главу птицефабрики оштрафовали за загрязнение окружающей среды

На Урале главу птицефабрики оштрафовали за загрязнение окружающей среды - РИА Новости, 24.11.2021

На Урале главу птицефабрики оштрафовали за загрязнение окружающей среды

Суд назначил гендиректору птицефабрики в городе Среднеуральск Свердловской области штраф в размере 150 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды, ущерб от... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:08

2021-11-24T14:08

2021-11-24T14:08

происшествия

среднеуральск

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Суд назначил гендиректору птицефабрики в городе Среднеуральск Свердловской области штраф в размере 150 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды, ущерб от действий топ-менеджера составил более 135 миллионов рублей, сообщает СУСК по региону.Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.247 УК РФ (хранение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды), ч.2 ст.247 УК РФ (транспортировка и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды) и ч.2 ст.315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда).По данным следствия, в 2016-2018 годах подсудимый, стремясь извлечь максимальную прибыль и уменьшить затраты по обезвреживанию опасных отходов производственной деятельности, давал указания по хранению куриного помета в предельно заполненном пометохранилище. В итоге произошел разлив помета на прилегающие земельные участки и их загрязнение.Кроме того, подсудимый давал указания размещать отходы на земельных участках в Нижнесергинском и Богдановичском районах, что также привело к их загрязнению, считают следователи. В общей сложности ущерб, причиненный действиями подсудимого, составил более 135 миллионов рублей, уточняет СУСК.В ходе расследования были приняты меры обеспечительного характера для возмещения ущерба. Так, суд арестовал машину подсудимого, принадлежащие ему жилые и нежилые здания, а также имущество птицефабрики. В ходе судебной экологической экспертизы подтвержден факт загрязнения почвы такими веществами, как азот аммонийный, калий, нефтепродукты, сера, фосфор, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211113/yaponiya-1758871703.html

среднеуральск

свердловская область

россия

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происшествия, среднеуральск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия