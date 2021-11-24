https://ria.ru/20211124/siriya-1760630452.html

Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии

Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии - РИА Новости, 24.11.2021

Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии

Сирийские военные из комплексов российского производства минувшей ночью уничтожили большую часть ракет, выпущенных Израилем, сообщил замруководителя Центра по... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:25

2021-11-24T22:25

2021-11-24T22:53

в мире

ливан

израиль

сирия

хомс (город)

f-16

ввс израиля

сар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/04/1514360449_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_aaa531b42a4fd32b136ca6ed9efa19d5.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сирийские военные из комплексов российского производства минувшей ночью уничтожили большую часть ракет, выпущенных Израилем, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.Контр-адмирал добавил, что в результате авиаударов был ранен один сирийский военный.Израиль регулярно атакует с воздуха объекты на территории Сирии. Дамаск неоднократно требовал от Собвеза ООН надавить на еврейское государство, чтобы остановить систематическое нарушение государственного суверенитета.

https://ria.ru/20211123/siriya-1760359664.html

ливан

израиль

сирия

хомс (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, израиль, сирия, хомс (город), f-16, ввс израиля, сар