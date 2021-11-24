https://ria.ru/20211124/siriya-1760630452.html
Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии
Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии - РИА Новости, 24.11.2021
Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии
Сирийские военные из комплексов российского производства минувшей ночью уничтожили большую часть ракет, выпущенных Израилем, сообщил замруководителя Центра по... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:25
2021-11-24T22:25
2021-11-24T22:53
в мире
ливан
израиль
сирия
хомс (город)
f-16
ввс израиля
сар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/04/1514360449_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_aaa531b42a4fd32b136ca6ed9efa19d5.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сирийские военные из комплексов российского производства минувшей ночью уничтожили большую часть ракет, выпущенных Израилем, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.Контр-адмирал добавил, что в результате авиаударов был ранен один сирийский военный.Израиль регулярно атакует с воздуха объекты на территории Сирии. Дамаск неоднократно требовал от Собвеза ООН надавить на еврейское государство, чтобы остановить систематическое нарушение государственного суверенитета.
https://ria.ru/20211123/siriya-1760359664.html
ливан
израиль
сирия
хомс (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/04/1514360449_91:0:3206:2336_1920x0_80_0_0_bc302f2b8372d78898743b1cc1529eac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, сирия, хомс (город), f-16, ввс израиля, сар
22:25 24.11.2021 (обновлено: 22:53 24.11.2021)
Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии
Израильские F-16 ночью выпустили 12 ракет по Сирии, десять из которых были уничтожены