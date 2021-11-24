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Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии
Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии - РИА Новости, 24.11.2021
Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии
Сирийские военные из комплексов российского производства минувшей ночью уничтожили большую часть ракет, выпущенных Израилем, сообщил замруководителя Центра по... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:25
2021-11-24T22:53
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сирийские военные из комплексов российского производства минувшей ночью уничтожили большую часть ракет, выпущенных Израилем, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.Контр-адмирал добавил, что в результате авиаударов был ранен один сирийский военный.Израиль регулярно атакует с воздуха объекты на территории Сирии. Дамаск неоднократно требовал от Собвеза ООН надавить на еврейское государство, чтобы остановить систематическое нарушение государственного суверенитета.
https://ria.ru/20211123/siriya-1760359664.html
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в мире, ливан, израиль, сирия, хомс (город), f-16, ввс израиля, сар
22:25 24.11.2021 (обновлено: 22:53 24.11.2021)
 
Российские ЗРК уничтожили десять ракет, выпущенных Израилем по Сирии

Израильские F-16 ночью выпустили 12 ракет по Сирии, десять из которых были уничтожены

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский боевой самолет F-16
Израильский боевой самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сирийские военные из комплексов российского производства минувшей ночью уничтожили большую часть ракет, выпущенных Израилем, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"С 2:28 до 2:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс. Дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожено десять ракет", — рассказал он на брифинге.

Контр-адмирал добавил, что в результате авиаударов был ранен один сирийский военный.
Израиль регулярно атакует с воздуха объекты на территории Сирии. Дамаск неоднократно требовал от Собвеза ООН надавить на еврейское государство, чтобы остановить систематическое нарушение государственного суверенитета.
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В миреЛиванИзраильСирияХомс (город)F-16ВВС ИзраиляСАР
 
 
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