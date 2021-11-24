https://ria.ru/20211124/siriya-1760450425.html
В Сирии сообщили о гибели мирных жителей при израильском авиаударе
В Сирии сообщили о гибели мирных жителей при израильском авиаударе - РИА Новости, 24.11.2021
В Сирии сообщили о гибели мирных жителей при израильском авиаударе
Два мирных жителя погибли, еще семь человек получили ранения в результате атаки Израиля на город Хомс, говорится в заявлении армии САР, опубликованном сирийским РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T04:39
2021-11-24T04:39
2021-11-24T10:33
война в сирии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще семь человек получили ранения в результате атаки Израиля на город Хомс, говорится в заявлении армии САР, опубликованном сирийским государственным агентством САНА.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения систематического нарушения суверенитета Сирии, так как это угрожает стабильности всего региона.
https://ria.ru/20211016/siriya-1754891111.html
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в мире, дамаск (город), сирия, хомс (город), совет безопасности оон
04:39 24.11.2021 (обновлено: 10:33 24.11.2021)
В Сирии сообщили о гибели мирных жителей при израильском авиаударе
САНА: армия Сирии сообщила о двух погибших от израильского авиаудара мирных жителях