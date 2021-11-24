https://ria.ru/20211124/shvetsiya-1760607191.html

СМИ: премьер Швеции подала в отставку через нескольких часов после избрания

СМИ: премьер Швеции подала в отставку через нескольких часов после избрания - РИА Новости, 24.11.2021

СМИ: премьер Швеции подала в отставку через нескольких часов после избрания

Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку с поста премьер-министра страны, пробыв во главе правительства меньше... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:03

2021-11-24T20:03

2021-11-24T22:56

в мире

швеция

магдалена андерссон

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку с поста премьер-министра страны, пробыв во главе правительства меньше одного дня, сообщило Radio Sweden.Шведский однопалатный парламент риксдаг 24 ноября утвердил Андерссон на посту главы правительства, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.После этого депутаты отказались поддержать правительственный проект бюджета, проголосовав за документ, предложенный оппозицией.В результате этого голосования Партия охраны окружающей среды вышла из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции, а Андрессон объявила о своей отставке.

https://ria.ru/20211119/lavrov-1759797277.html

швеция

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в мире, швеция, магдалена андерссон