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СМИ: премьер Швеции подала в отставку через нескольких часов после избрания
СМИ: премьер Швеции подала в отставку через нескольких часов после избрания - РИА Новости, 24.11.2021
СМИ: премьер Швеции подала в отставку через нескольких часов после избрания
Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку с поста премьер-министра страны, пробыв во главе правительства меньше... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:03
2021-11-24T22:56
в мире
швеция
магдалена андерссон
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку с поста премьер-министра страны, пробыв во главе правительства меньше одного дня, сообщило Radio Sweden.Шведский однопалатный парламент риксдаг 24 ноября утвердил Андерссон на посту главы правительства, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.После этого депутаты отказались поддержать правительственный проект бюджета, проголосовав за документ, предложенный оппозицией.В результате этого голосования Партия охраны окружающей среды вышла из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции, а Андрессон объявила о своей отставке.
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в мире, швеция, магдалена андерссон
20:03 24.11.2021 (обновлено: 22:56 24.11.2021)
 
СМИ: премьер Швеции подала в отставку через нескольких часов после избрания

Премьер Швеции Андерссон подала в отставку через несколько часов после избрания

© AFP 2021 / Pontus Lundahl Магдалена Андерссон выступает на пресс-конференции после голосования по проекту бюджета в парламенте Швеции
Магдалена Андерссон выступает на пресс-конференции после голосования по проекту бюджета в парламенте Швеции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / Pontus Lundahl
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку с поста премьер-министра страны, пробыв во главе правительства меньше одного дня, сообщило Radio Sweden.
"Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку всего через несколько часов после того, как была избрана премьер-министром в ходе парламентского голосования", — объявила радиостанция.
Шведский однопалатный парламент риксдаг 24 ноября утвердил Андерссон на посту главы правительства, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.
После этого депутаты отказались поддержать правительственный проект бюджета, проголосовав за документ, предложенный оппозицией.
В результате этого голосования Партия охраны окружающей среды вышла из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции, а Андрессон объявила о своей отставке.
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В миреШвецияМагдалена Андерссон
 
 
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