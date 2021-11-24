20:03 24.11.2021 (обновлено: 22:56 24.11.2021)
СМИ: премьер Швеции подала в отставку через нескольких часов после избрания
Премьер Швеции Андерссон подала в отставку через несколько часов после избрания
© AFP 2021 / Pontus Lundahl Магдалена Андерссон выступает на пресс-конференции после голосования по проекту бюджета в парламенте Швеции
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку с поста премьер-министра страны, пробыв во главе правительства меньше одного дня, сообщило Radio Sweden.
"Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку всего через несколько часов после того, как была избрана премьер-министром в ходе парламентского голосования", — объявила радиостанция.
Шведский однопалатный парламент риксдаг 24 ноября утвердил Андерссон на посту главы правительства, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.
После этого депутаты отказались поддержать правительственный проект бюджета, проголосовав за документ, предложенный оппозицией.
В результате этого голосования Партия охраны окружающей среды вышла из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции, а Андрессон объявила о своей отставке.
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