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В Швеции впервые в истории избрали премьера-женщину
В Швеции впервые в истории избрали премьера-женщину - РИА Новости, 24.11.2021
В Швеции впервые в истории избрали премьера-женщину
Риксдаг (шведский однопалатный парламент) в среду проголосовал за назначение лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалены Андерссон... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:06
2021-11-24T12:06
2021-11-24T12:23
швеция
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риксдаг швеции
магдалена андерссон
стефан лёвен
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ЦЮРИХ, 24 ноя - РИА Новости. Риксдаг (шведский однопалатный парламент) в среду проголосовал за назначение лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалены Андерссон премьер-министром, она стала первой женщиной в истории страны, занявшей этот пост. Трансляция заседания парламента велась на сайте Риксдага.Для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо как минимум 175 голосов "за" или "воздержались". За ее кандидатуру высказались 117 депутатов, против – 174, 57 членов парламента воздержались, один депутат отсутствовал на заседании.В 2014 году Андерссон заняла пост министра финансов Швеции, став первой женщиной на этой должности в правительстве.В начале ноября в отставку с поста премьера Швеции ушел Стефан Лёвен. Он возглавил Социал-демократическую партию Швеции в 2012 году и привел ее к победе на двух выборах в 2014 и 2018 годах. Однако последнее время позиции партии пошатнулись, что отразилось в результатах соцопросов среди граждан Швеции. Как заявлял в августе Лёвен, партия нуждается в новом лидере в преддверии выборов в 2022 году.
https://ria.ru/20211110/shvetsiya-1758403509.html
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швеция, в мире, риксдаг швеции, магдалена андерссон, стефан лёвен
12:06 24.11.2021 (обновлено: 12:23 24.11.2021)
В Швеции впервые в истории избрали премьера-женщину
Лидер социал-демократов Андерссон стала первой женщиной-премьером в истории Швеции