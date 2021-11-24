https://ria.ru/20211124/shukshina-1760609859.html
Instagram пометил аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию
Instagram пометил аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию - РИА Новости, 24.11.2021
Instagram пометил аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию
Instagram стал помечать аккаунт актрисы Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию, в этом убедилась корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:25
2021-11-24T20:25
2021-11-24T20:59
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Instagram стал помечать аккаунт актрисы Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию, в этом убедилась корреспондент РИА Новости.При попытке подписаться на страницу актрисы выплывает информационное окно, в котором соцсеть спрашивает, уверен ли пользователь, что хочет это сделать."Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала Нормы сообщества", — добавляется в сообщении.В среду актриса, которую как противницу вакцинации от коронавируса медики пригласили в "красную зону" для тяжелых больных, в ответ предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить "вакханалию" в СМИ на тему прививочников и антипрививочников.Известные российские врачи написали открытое письмо антиваксерам, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано в том числе Шукшиной, которая уже высказывалась по поводу прививок.
https://ria.ru/20211124/popova-1760544298.html
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общество, здоровье - общество, мария шукшина, россия
20:25 24.11.2021 (обновлено: 20:59 24.11.2021)
Instagram пометил аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию
Instagram пометил аккаунт актрисы Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Instagram стал помечать аккаунт актрисы Марии Шукшиной
как публикующий ложную информацию, в этом убедилась корреспондент РИА Новости.
При попытке подписаться на страницу актрисы выплывает информационное окно, в котором соцсеть спрашивает, уверен ли пользователь, что хочет это сделать.
"Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала Нормы сообщества", — добавляется в сообщении.
В среду актриса, которую как противницу вакцинации от коронавируса медики пригласили в "красную зону" для тяжелых больных, в ответ предложила обратиться к президенту Владимиру Путину
с призывом прекратить "вакханалию" в СМИ на тему прививочников и антипрививочников.
Известные российские врачи написали открытое письмо антиваксерам, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано в том числе Шукшиной, которая уже высказывалась по поводу прививок.