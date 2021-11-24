https://ria.ru/20211124/shukshina-1760609859.html

Instagram пометил аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию

Instagram пометил аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию - РИА Новости, 24.11.2021

Instagram пометил аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию

Instagram стал помечать аккаунт актрисы Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию, в этом убедилась корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:25

2021-11-24T20:25

2021-11-24T20:59

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

мария шукшина

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Instagram стал помечать аккаунт актрисы Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию, в этом убедилась корреспондент РИА Новости.При попытке подписаться на страницу актрисы выплывает информационное окно, в котором соцсеть спрашивает, уверен ли пользователь, что хочет это сделать."Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала Нормы сообщества", — добавляется в сообщении.В среду актриса, которую как противницу вакцинации от коронавируса медики пригласили в "красную зону" для тяжелых больных, в ответ предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить "вакханалию" в СМИ на тему прививочников и антипрививочников.Известные российские врачи написали открытое письмо антиваксерам, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано в том числе Шукшиной, которая уже высказывалась по поводу прививок.

https://ria.ru/20211124/popova-1760544298.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, мария шукшина, россия