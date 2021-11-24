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https://ria.ru/20211124/shukshina-1760532018.html
Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину
Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину - РИА Новости, 24.11.2021
Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину
Актриса Мария Шукшина в ответ на приглашение в красную зону для больных COVID-19 призвала обратиться к президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:11
2021-11-24T19:25
распространение коронавируса
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здоровье - общество
мария шукшина
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актриса Мария Шукшина в ответ на приглашение в красную зону для больных COVID-19 призвала обратиться к президенту Владимиру Путину.Российские медики, в том числе главврач ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, позвали антипрививочников в больницы, где лежат пациенты с коронавирусом, и морги, чтобы те изменили мнение по поводу вакцинации. Письмо адресовали, в частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, главе "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и некоторым артистам, включая Шукшину.Она раскритиковала желание политтехнологов "столкнуть лбами" тех, кто выступает за инъекцию, и антиваксеров."Предлагаю всем вместе написать письмо президенту Российской Федерации с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах", — высказалась актриса в своем телеграм-канале.При этом Шукшина подчеркнула, что она против "участия в эксперименте неисследованной вакцины", а не прививок как таковых.
https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760484282.html
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общество, здоровье - общество, мария шукшина, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:11 24.11.2021 (обновлено: 19:25 24.11.2021)
 
Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину

Шукшина предложила написать письмо Путину с призывом прекратить деление по привитости

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Мария Шукшина
Актриса Мария Шукшина - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актриса Мария Шукшина в ответ на приглашение в красную зону для больных COVID-19 призвала обратиться к президенту Владимиру Путину.
Российские медики, в том числе главврач ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, позвали антипрививочников в больницы, где лежат пациенты с коронавирусом, и морги, чтобы те изменили мнение по поводу вакцинации. Письмо адресовали, в частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, главе "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и некоторым артистам, включая Шукшину.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19
Она раскритиковала желание политтехнологов "столкнуть лбами" тех, кто выступает за инъекцию, и антиваксеров.
"Предлагаю всем вместе написать письмо президенту Российской Федерации с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах", — высказалась актриса в своем телеграм-канале.
При этом Шукшина подчеркнула, что она против "участия в эксперименте неисследованной вакцины", а не прививок как таковых.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМария ШукшинаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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