https://ria.ru/20211124/shukshina-1760532018.html
Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину
Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину - РИА Новости, 24.11.2021
Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину
Актриса Мария Шукшина в ответ на приглашение в красную зону для больных COVID-19 призвала обратиться к президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:11
2021-11-24T15:11
2021-11-24T19:25
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актриса Мария Шукшина в ответ на приглашение в красную зону для больных COVID-19 призвала обратиться к президенту Владимиру Путину.Российские медики, в том числе главврач ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, позвали антипрививочников в больницы, где лежат пациенты с коронавирусом, и морги, чтобы те изменили мнение по поводу вакцинации. Письмо адресовали, в частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, главе "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и некоторым артистам, включая Шукшину.Она раскритиковала желание политтехнологов "столкнуть лбами" тех, кто выступает за инъекцию, и антиваксеров."Предлагаю всем вместе написать письмо президенту Российской Федерации с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах", — высказалась актриса в своем телеграм-канале.При этом Шукшина подчеркнула, что она против "участия в эксперименте неисследованной вакцины", а не прививок как таковых.
https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760484282.html
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15:11 24.11.2021 (обновлено: 19:25 24.11.2021)
Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину
Шукшина предложила написать письмо Путину с призывом прекратить деление по привитости