https://ria.ru/20211124/shukshina-1760532018.html

Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину

Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину - РИА Новости, 24.11.2021

Шукшина после приглашения в красную зону предложила написать Путину

Актриса Мария Шукшина в ответ на приглашение в красную зону для больных COVID-19 призвала обратиться к президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:11

2021-11-24T15:11

2021-11-24T19:25

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

мария шукшина

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/30/1549473079_0:257:2729:1792_1920x0_80_0_0_61b8e0a1fe7ce3266bd351a839b93e6a.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актриса Мария Шукшина в ответ на приглашение в красную зону для больных COVID-19 призвала обратиться к президенту Владимиру Путину.Российские медики, в том числе главврач ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, позвали антипрививочников в больницы, где лежат пациенты с коронавирусом, и морги, чтобы те изменили мнение по поводу вакцинации. Письмо адресовали, в частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, главе "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и некоторым артистам, включая Шукшину.Она раскритиковала желание политтехнологов "столкнуть лбами" тех, кто выступает за инъекцию, и антиваксеров."Предлагаю всем вместе написать письмо президенту Российской Федерации с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах", — высказалась актриса в своем телеграм-канале.При этом Шукшина подчеркнула, что она против "участия в эксперименте неисследованной вакцины", а не прививок как таковых.

https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760484282.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, мария шукшина, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19