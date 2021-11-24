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Правительство поддержало законопроект о штрафах для зацеперов
Правительство поддержало законопроект о штрафах для зацеперов - РИА Новости, 24.11.2021
Правительство поддержало законопроект о штрафах для зацеперов
Правительство РФ поддерживает законопроект об увеличении штрафов для так называемых "зацеперов", следует из имеющегося у РИА Новости текста отзыва кабмина. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:54
2021-11-24T09:54
общество
сергей неверов
правительство рф
госдума рф
анатолий выборный
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект об увеличении штрафов для так называемых "зацеперов", следует из имеющегося у РИА Новости текста отзыва кабмина.Депутаты Сергей Неверов, Анатолий Выборный, Василий Пискарев и сенатор Ирина Рукавишникова внесли во вторник в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов, авторы предлагают изменить сумму штрафа за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со ста рублей до четырех тысяч."Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний", - говорится в отзыве кабмина. Следует, отмечается в документе, изменить название законопроекта и устранить его деление на структурные единицы.Как заявила РИА Новости один из авторов законопроекта Ирина Рукавишникова, речь идёт об ужесточении ответственности для "зацеперов", то есть для тех, кто "ради "хайпа", селфи, из хулиганских побуждений пытается прокатиться на крышах поездов, либо прицепившись к ним или другому транспорту"."Эта норма, прежде всего, направлена на то, чтобы предостеречь молодых людей от подобных необдуманных поступков. Возможно, в силу юного возраста и жизненной неопытности, они еще в полной мере не осознают всей огромной опасности, которую таят в себе подобные действия", - подчеркнула парламентарий.По ее словам, авторы законопроекта рассчитывают, что эта мера позволит остановить резкий рост количества несчастных случаев, происходящих с "зацеперами", стать определенным заградительным барьером.
https://ria.ru/20210901/ulyanovsk-1748192267.html
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общество, сергей неверов, правительство рф, госдума рф, анатолий выборный, василий пискарев, россия
09:54 24.11.2021
 
Правительство поддержало законопроект о штрафах для зацеперов

Правительство поддержало законопроект об увеличении штрафов для зацеперов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект об увеличении штрафов для так называемых "зацеперов", следует из имеющегося у РИА Новости текста отзыва кабмина.
Депутаты Сергей Неверов, Анатолий Выборный, Василий Пискарев и сенатор Ирина Рукавишникова внесли во вторник в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов, авторы предлагают изменить сумму штрафа за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со ста рублей до четырех тысяч.
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"Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний", - говорится в отзыве кабмина. Следует, отмечается в документе, изменить название законопроекта и устранить его деление на структурные единицы.
Как заявила РИА Новости один из авторов законопроекта Ирина Рукавишникова, речь идёт об ужесточении ответственности для "зацеперов", то есть для тех, кто "ради "хайпа", селфи, из хулиганских побуждений пытается прокатиться на крышах поездов, либо прицепившись к ним или другому транспорту".
"Эта норма, прежде всего, направлена на то, чтобы предостеречь молодых людей от подобных необдуманных поступков. Возможно, в силу юного возраста и жизненной неопытности, они еще в полной мере не осознают всей огромной опасности, которую таят в себе подобные действия", - подчеркнула парламентарий.
По ее словам, авторы законопроекта рассчитывают, что эта мера позволит остановить резкий рост количества несчастных случаев, происходящих с "зацеперами", стать определенным заградительным барьером.
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ОбществоСергей НеверовПравительство РФГосдума РФАнатолий ВыборныйВасилий ПискаревРоссия
 
 
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