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Команда помощи шарпеям: как в Москве спасают плюшевых псов
Команда помощи шарпеям: как в Москве спасают плюшевых псов - РИА Новости, 24.11.2021
Команда помощи шарпеям: как в Москве спасают плюшевых псов
Московские волонтеры, объединившиеся в команду помощи шарпеям, уже 13 лет спасают собак этой породы от безответственных хозяев, холодной улицы и голодной... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:00
2021-11-24T10:00
общество
сергиев посад
москва
волонтеры
собаки
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московские волонтеры, объединившиеся в команду помощи шарпеям, уже 13 лет спасают собак этой породы от безответственных хозяев, холодной улицы и голодной смерти. Они собирают их по всей России и даже привозят из-за границы, содержат в приюте под Сергиевым Посадом и пристраивают в добрые руки. О том, как породистые и неприспособленные к жизни без человека животные остаются без дома и почему они становятся не нужны их владельцам, РИА Новости выяснили у куратора приюта Галины Кулагиной."Поиграли и бросили"Шарпеи очень добрые, любознательные и верные животные. Несмотря на это, от них иногда отказываются хозяева. Как объяснила Галина, дело в том, что собаки этой породы – большие аллергики. От неправильного питания, в частности наличия в рационе белка, у собак развивается иммунодефицит: лезет шерсть, слезятся глаза или же гноятся уши. Кроме того, им нельзя долго находиться на холоде – они легко простужаются и могут получить воспаление легких. Поэтому многих четвероногих питомцев, которые поступают в приют, нужно лечить.По словам Галины, представить, как такую нежную, домашнюю породу некоторые хозяева могут держать на цепи на улице, просто невозможно. Так в приюте появилась шарпей Бетти – она сидела в будке с детства. Волонтеры забрали ее из деревни и отвезли в большой приют, где собаки содержатся в вольерах, на улице. Однако оттуда шарпея направили к Галине, потому что в таких условиях эти собаки долго не живут."Другой наш шарпей просидел девять лет на цепи в Козельске. Когда он стал старый, у него стали загнивать глаза и уши от аллергического отита, он ослеп – и его выкинули. Они страшные аллергики, их надо правильно кормить, правильно содержать, чтобы это была здоровая собака. Я вообще не знаю, как он столько лет прожил в будке. Видимо, сильная собака была изначально", –­ рассказала Галина о шарпее, который теперь доживает в приюте свои годы.Бывает и такое, что в приют звонят сами хозяева. Они просят забрать у них собаку, если она, например, укусила, надоела или родился ребенок. Галина говорит, что раньше они брали и таких, но сейчас отказались от этой практики: взамен команда помогает пристроить собаку."Сейчас мы стараемся отказников не брать, потому что очень много собак, которые действительно нуждаются в помощи. А вот так, что называется, поиграли и бросили, это как-то непорядочно, я считаю. По отношению к нам уже даже", – подчеркнула куратор приюта.Но у людей бывают разные обстоятельства: иногда хозяева умирают или спиваются, а собака остается на улице. Например, так в приюте появился серебристый шарпей Лера из Ступина. Собака была почти год на самовыгуле, хозяин перестал ее кормить, так как самому не хватало на еду. В итоге ее отловили волонтеры. Но восстановить ее утраченное здоровье уже нельзя: у шарпея образовалась раковая опухоль на ноге.Самовыгул, по словам Галины, вообще вреден и опасен для домашних собак. Для них рано или поздно это заканчивается плохо: пес либо попадает под машину, либо его крадут, либо он заболевает, а породистые собаки еще и скрещиваются с дворняжками.Волонтеры против плодильщиковГалина рассказывает, что в последние годы выброшенных шарпеев становится все больше. По ее словам, недели не проходит, чтобы команде откуда-нибудь не позвонили. Она предполагает, что причина в том, что сейчас шарпеев бесконтрольно и неофициально разводят в большом количестве."Жизнь сильно изменилась, люди стали, с одной стороны, добрее, а с другой – стало финансово тяжелее жить", – отметила Галина.Как рассказала куратор, если у профессиональных заводчиков шарпей может стоить 40–45 тысяч рублей, то по объявлениям в интернете такие щенки обходятся от одной до десяти тысяч рублей. Но,приобретая такую собаку, стоит понимать, что у этих щенков, скорее всего, уже целый букет заболеваний, и кто-то, если повезет, выживет, а кто-то быстро погибнет.По ее словам, такие люди эксплуатируют суку, как правило, лет до трех, если собака доживает. Щенков они "штампуют", стремясь побыстрее продать, и кормят чем придется. Поэтому таких собак видно сразу: обычно они очень маленькие, тощие и лысые.Так и у самой Галины появился ее первый, личный, шарпей – собака живет в приюте с остальными. Женщина увидела ее в Москве у перехода, с клеймом от заводчика на теле. Она предполагает, что собаку, скорее всего, использовали как производителя, а когда животное по возрасту стало не нужно, оно оказалось на улице.Инопланетяне в собачьем приютеГалина поделилась историей 9-месячных Леи и Люка, которых волонтеры выкупили у недобросовестных заводчиков из Краснодара.У Леи развился иммунодефицит ­– волонтеры узнали, что ее кормили только молоком и сырой кукурузой. В приют полгода назад ее привезли уже лысой, и восстановить ее внешний вид пока не удается."Она светлый, позитивный, солнечный, дружелюбный ребенок. К сожалению, ее не хотят брать, скорее всего, из-за того, что выглядит она не очень презентабельно с залысинами. Мы, конечно, боремся, но то, что уже в детстве заложено, трудно победить во взрослом возрасте", – поделилась Галина.А вот Люка приюту удалось пристроить почти сразу. Новая хозяйка Людмила рассказала, что она искала не очень большую собаку для домашнего содержания, общения и прогулок."Я искала собаку по душе. Ну и по финансовым возможностям тоже решила, что лучше взять из приюта. Покупать собаку, когда есть те, кто пристраивается в добрые руки, не имеет смысла. Все-таки хочется кому-то сделать доброе дело", ­– поделилась Людмила.Галина рассказала, что, как правило, шарпеев берут люди, которые уже хорошо знакомы с этой породой и хотят помочь выброшенной, бездомной собаке. Но есть и те, кому просто дорого приобрести шарпея у заводчиков и они обращаются к ним в приют.А вот приезжают собаки в приют не только из России. Так, у Галины живет шарпей Байрон родом из кипрского города Пафоса. Там он тоже жил в приюте, но в трудных условиях – еще с сотней собак в одном вольере. Байрон стал одним из шести шарпеев, которых команда вывезла в Россию, и большинство из них уже нашли дом.Правда, по словам Галины, собак не всегда удается пристроить удачно: порой люди недооценивают свои силы и возвращают животных обратно. Куратор отмечает, что, несмотря на то, что эта порода очень преданная, покладистая и обучаемая, это собаки разных судеб, и есть те, с которыми надо уметь обращаться."Мы говорим, что шарпей – это инопланетянин на Земле. Шарпея нельзя дрессировать в том смысле, как дрессируют, например, овчарку. Но они требуют воспитания. С шарпеями нужно договариваться, они понимают очень много слов. Это очень умная собака. Ее можно просто брать и любить".
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Две судьбы бездомных шарпеев Леи и Люка
Две судьбы бездомных шарпеев Леи и Люка
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общество, сергиев посад, москва, волонтеры, собаки
10:00 24.11.2021
 

Команда помощи шарпеям: как в Москве спасают плюшевых псов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московские волонтеры, объединившиеся в команду помощи шарпеям, уже 13 лет спасают собак этой породы от безответственных хозяев, холодной улицы и голодной смерти. Они собирают их по всей России и даже привозят из-за границы, содержат в приюте под Сергиевым Посадом и пристраивают в добрые руки. О том, как породистые и неприспособленные к жизни без человека животные остаются без дома и почему они становятся не нужны их владельцам, РИА Новости выяснили у куратора приюта Галины Кулагиной.
© Фото : Валентин ПузановДворняжка и шарпей в собачьем приюте
Дворняжка и шарпей в собачьем приюте - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Валентин Пузанов
Дворняжка и шарпей в собачьем приюте

"Поиграли и бросили"

Шарпеи очень добрые, любознательные и верные животные. Несмотря на это, от них иногда отказываются хозяева. Как объяснила Галина, дело в том, что собаки этой породы – большие аллергики. От неправильного питания, в частности наличия в рационе белка, у собак развивается иммунодефицит: лезет шерсть, слезятся глаза или же гноятся уши. Кроме того, им нельзя долго находиться на холоде – они легко простужаются и могут получить воспаление легких. Поэтому многих четвероногих питомцев, которые поступают в приют, нужно лечить.
"Если собаку с детства правильно кормить, ухаживать за ней, не нервировать, то она будет в прекрасной форме. Для здоровья шарпея главное – это правильное питание", – подчеркнула куратор приюта.
По словам Галины, представить, как такую нежную, домашнюю породу некоторые хозяева могут держать на цепи на улице, просто невозможно. Так в приюте появилась шарпей Бетти – она сидела в будке с детства. Волонтеры забрали ее из деревни и отвезли в большой приют, где собаки содержатся в вольерах, на улице. Однако оттуда шарпея направили к Галине, потому что в таких условиях эти собаки долго не живут.
"Другой наш шарпей просидел девять лет на цепи в Козельске. Когда он стал старый, у него стали загнивать глаза и уши от аллергического отита, он ослеп – и его выкинули. Они страшные аллергики, их надо правильно кормить, правильно содержать, чтобы это была здоровая собака. Я вообще не знаю, как он столько лет прожил в будке. Видимо, сильная собака была изначально", –­ рассказала Галина о шарпее, который теперь доживает в приюте свои годы.
© Фото : Валентин ПузановШарпей-инвалид Серж
Шарпей-инвалид Серж
1 из 3
Шарпей-инвалид Серж
© Фото : Валентин Пузанов
© Фото : Валентин ПузановШарпей Аделина
Шарпей Аделина
2 из 3
Шарпей Аделина
© Фото : Валентин Пузанов
© Фото : Валентин ПузановСобака в приюте – гибрид шарпея и мопса
Собака в приюте – гибрид шарпея и мопса
3 из 3
Собака в приюте – гибрид шарпея и мопса
© Фото : Валентин Пузанов
1 из 3
Шарпей-инвалид Серж
© Фото : Валентин Пузанов
2 из 3
Шарпей Аделина
© Фото : Валентин Пузанов
3 из 3
Собака в приюте – гибрид шарпея и мопса
© Фото : Валентин Пузанов
Бывает и такое, что в приют звонят сами хозяева. Они просят забрать у них собаку, если она, например, укусила, надоела или родился ребенок. Галина говорит, что раньше они брали и таких, но сейчас отказались от этой практики: взамен команда помогает пристроить собаку.
"Сейчас мы стараемся отказников не брать, потому что очень много собак, которые действительно нуждаются в помощи. А вот так, что называется, поиграли и бросили, это как-то непорядочно, я считаю. По отношению к нам уже даже", – подчеркнула куратор приюта.
Но у людей бывают разные обстоятельства: иногда хозяева умирают или спиваются, а собака остается на улице. Например, так в приюте появился серебристый шарпей Лера из Ступина. Собака была почти год на самовыгуле, хозяин перестал ее кормить, так как самому не хватало на еду. В итоге ее отловили волонтеры. Но восстановить ее утраченное здоровье уже нельзя: у шарпея образовалась раковая опухоль на ноге.
© Фото : Валентин ПузановШарпей Лера
Шарпей Лера - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Валентин Пузанов
Шарпей Лера
Самовыгул, по словам Галины, вообще вреден и опасен для домашних собак. Для них рано или поздно это заканчивается плохо: пес либо попадает под машину, либо его крадут, либо он заболевает, а породистые собаки еще и скрещиваются с дворняжками.

Волонтеры против плодильщиков

Галина рассказывает, что в последние годы выброшенных шарпеев становится все больше. По ее словам, недели не проходит, чтобы команде откуда-нибудь не позвонили. Она предполагает, что причина в том, что сейчас шарпеев бесконтрольно и неофициально разводят в большом количестве.
Волонтер приюта для животных на Чукотке Марина и собака Берта - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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"Жизнь сильно изменилась, люди стали, с одной стороны, добрее, а с другой – стало финансово тяжелее жить", – отметила Галина.
Как рассказала куратор, если у профессиональных заводчиков шарпей может стоить 40–45 тысяч рублей, то по объявлениям в интернете такие щенки обходятся от одной до десяти тысяч рублей. Но,приобретая такую собаку, стоит понимать, что у этих щенков, скорее всего, уже целый букет заболеваний, и кто-то, если повезет, выживет, а кто-то быстро погибнет.
"Плодильщики разводят собак бесконтрольно, размещают щенков на сайте объявлений и по десятке их там продают. При этом они на них не тратятся. Ведь что такое вырастить щенка? Это и корм, и прививки, и, если необходимо, лечение, и маму-папу нужно беречь", – рассказала куратор приюта.
По ее словам, такие люди эксплуатируют суку, как правило, лет до трех, если собака доживает. Щенков они "штампуют", стремясь побыстрее продать, и кормят чем придется. Поэтому таких собак видно сразу: обычно они очень маленькие, тощие и лысые.
Так и у самой Галины появился ее первый, личный, шарпей – собака живет в приюте с остальными. Женщина увидела ее в Москве у перехода, с клеймом от заводчика на теле. Она предполагает, что собаку, скорее всего, использовали как производителя, а когда животное по возрасту стало не нужно, оно оказалось на улице.

Инопланетяне в собачьем приюте

Галина поделилась историей 9-месячных Леи и Люка, которых волонтеры выкупили у недобросовестных заводчиков из Краснодара.
© Фото : из личного архива Галины КулагинойЩенки Лея и Люк после спасения волонтерами
Щенки Лея и Люк после спасения волонтерами
1 из 2
Щенки Лея и Люк после спасения волонтерами
© Фото : из личного архива Галины Кулагиной
© Фото : из личного архива Галины КулагинойЩенки Лея и Люк после спасения волонтерами
Щенки Лея и Люк после спасения волонтерами
2 из 2
Щенки Лея и Люк после спасения волонтерами
© Фото : из личного архива Галины Кулагиной
1 из 2
Щенки Лея и Люк после спасения волонтерами
© Фото : из личного архива Галины Кулагиной
2 из 2
Щенки Лея и Люк после спасения волонтерами
© Фото : из личного архива Галины Кулагиной
У Леи развился иммунодефицит ­– волонтеры узнали, что ее кормили только молоком и сырой кукурузой. В приют полгода назад ее привезли уже лысой, и восстановить ее внешний вид пока не удается.
"Она светлый, позитивный, солнечный, дружелюбный ребенок. К сожалению, ее не хотят брать, скорее всего, из-за того, что выглядит она не очень презентабельно с залысинами. Мы, конечно, боремся, но то, что уже в детстве заложено, трудно победить во взрослом возрасте", – поделилась Галина.
© Фото : Валентин ПузановШарпей Лея
Шарпей Лея - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Валентин Пузанов
Шарпей Лея
А вот Люка приюту удалось пристроить почти сразу. Новая хозяйка Людмила рассказала, что она искала не очень большую собаку для домашнего содержания, общения и прогулок.
"Я искала собаку по душе. Ну и по финансовым возможностям тоже решила, что лучше взять из приюта. Покупать собаку, когда есть те, кто пристраивается в добрые руки, не имеет смысла. Все-таки хочется кому-то сделать доброе дело", ­– поделилась Людмила.
© Фото : Валентин ПузановПристроенный шарпей Люк
Пристроенный шарпей Люк
1 из 2
Пристроенный шарпей Люк
© Фото : Валентин Пузанов
© Фото : из личного архива Людмилы ГлазовойЩенок Люк с новой хозяйкой
Щенок Люк с новой хозяйкой
2 из 2
Щенок Люк с новой хозяйкой
© Фото : из личного архива Людмилы Глазовой
1 из 2
Пристроенный шарпей Люк
© Фото : Валентин Пузанов
2 из 2
Щенок Люк с новой хозяйкой
© Фото : из личного архива Людмилы Глазовой
Галина рассказала, что, как правило, шарпеев берут люди, которые уже хорошо знакомы с этой породой и хотят помочь выброшенной, бездомной собаке. Но есть и те, кому просто дорого приобрести шарпея у заводчиков и они обращаются к ним в приют.
А вот приезжают собаки в приют не только из России. Так, у Галины живет шарпей Байрон родом из кипрского города Пафоса. Там он тоже жил в приюте, но в трудных условиях – еще с сотней собак в одном вольере. Байрон стал одним из шести шарпеев, которых команда вывезла в Россию, и большинство из них уже нашли дом.
© Фото : Валентин ПузановШарпей Байрон из города Пафос, остров Кипр
Шарпей Байрон из города Пафос, остров Кипр - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Валентин Пузанов
Шарпей Байрон из города Пафос, остров Кипр
Правда, по словам Галины, собак не всегда удается пристроить удачно: порой люди недооценивают свои силы и возвращают животных обратно. Куратор отмечает, что, несмотря на то, что эта порода очень преданная, покладистая и обучаемая, это собаки разных судеб, и есть те, с которыми надо уметь обращаться.
"Мы говорим, что шарпей – это инопланетянин на Земле. Шарпея нельзя дрессировать в том смысле, как дрессируют, например, овчарку. Но они требуют воспитания. С шарпеями нужно договариваться, они понимают очень много слов. Это очень умная собака. Ее можно просто брать и любить".
 
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