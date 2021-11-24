Россия и Сербия согласовывают проект стратегического сотрудничества
Постпред Хрипунов: Россия и Сербия согласовывают проект сотрудничества до 2026 года
© AP Photo / Darko VojinovicФлаги России и Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Россия и Сербия активно рассматривают проект стратегического экономического сотрудничества на ближайшие пять лет, который близок к подписанию, заявил РИА Новости глава торгпредства РФ в Сербии Андрей Хрипунов.
Президент Сербии Александр Вучич в среду отправится в Россию, где 25 ноября ожидается его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. По словам российского торгпреда в Белграде, "если президенты в такой момент, несмотря на пандемию COVID-19, встречаются, значит, безусловно, будет результат, будут новые проекты и импульсы".
"Есть проект стратегической программы экономического сотрудничества на ближайшие пять лет: 2021-2026 годы. Этот документ широко обсуждался в рамках межправительственного комитета России и Сербии в течение предыдущего года, и в принципе это один из документов, находящихся в очень активной стадии (близких – ред.) к подписанию", - заявил Хрипунов агентству.
"Программа предусматривает конкретные направления сотрудничества и проекты в энергетике, промышленности, транспорте, инфраструктуре, новых технологиях и инновациях, космической отрасли, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологиях. Это всеобъемлющий документ, который не только определяет направления стратегического экономического сотрудничества, но и конкретные проекты, к которым есть двусторонний интерес", - подчеркнул торгпред РФ.