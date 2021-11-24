https://ria.ru/20211124/serbiya-1760476711.html

Россия и Сербия согласовывают проект стратегического сотрудничества

Россия и Сербия согласовывают проект стратегического сотрудничества - РИА Новости, 24.11.2021

Россия и Сербия согласовывают проект стратегического сотрудничества

Россия и Сербия активно рассматривают проект стратегического экономического сотрудничества на ближайшие пять лет, который близок к подписанию, заявил РИА... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:22

2021-11-24T11:22

2021-11-24T11:22

экономика

сербия

владимир путин

александр вучич

андрей хрипунов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103956/76/1039567614_21:0:2981:1665_1920x0_80_0_0_05a314f4bc0adbd55691aff6e7bf1265.jpg

БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Россия и Сербия активно рассматривают проект стратегического экономического сотрудничества на ближайшие пять лет, который близок к подписанию, заявил РИА Новости глава торгпредства РФ в Сербии Андрей Хрипунов.Президент Сербии Александр Вучич в среду отправится в Россию, где 25 ноября ожидается его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. По словам российского торгпреда в Белграде, "если президенты в такой момент, несмотря на пандемию COVID-19, встречаются, значит, безусловно, будет результат, будут новые проекты и импульсы"."Программа предусматривает конкретные направления сотрудничества и проекты в энергетике, промышленности, транспорте, инфраструктуре, новых технологиях и инновациях, космической отрасли, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологиях. Это всеобъемлющий документ, который не только определяет направления стратегического экономического сотрудничества, но и конкретные проекты, к которым есть двусторонний интерес", - подчеркнул торгпред РФ.

https://ria.ru/20211123/serbiya-1760276162.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сербия, владимир путин, александр вучич, андрей хрипунов, россия