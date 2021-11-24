12:26 24.11.2021 (обновлено: 12:43 24.11.2021)
Сенатор Ковитиди поддержала письмо врачей к антипрививочникам
Тяжело перенесшая коронавирус сенатор Ковитиди поддержала письмо врачей к антиваксерам
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, тяжело переболевшая коронавирусом с цитокиновым штормом, заявила РИА Новости, что поддерживает письмо врачей к антипрививочникам, где тем предложили пройти по "красным зонам" больниц.
"Я сама переболела коронавирусом не просто, перенесла цитокиновый шторм. Я не понаслышке знаю, что такое быть тяжелым пациентом в "красной зоне". Поэтому то, о чем пишут врачи, мне понятно и очень близко", - сказала она.
Ковитиди подчеркнула, что решение о вакцинировании каждый должен принять сам, но своё решение он должен соразмерить с возможной угрозой жизни и здоровью находящихся рядом людей. "Мы живем не в вакууме, а в обществе, и не должны навредить друг другу", - сказала сенатор.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.