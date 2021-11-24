https://ria.ru/20211124/saratov-1760519238.html

Саратовского депутата лишили мандата из-за неверной декларации о доходах

Саратовского депутата лишили мандата из-за неверной декларации о доходах - РИА Новости, 24.11.2021

Саратовского депутата лишили мандата из-за неверной декларации о доходах

Депутаты Саратовской областной думы в среду впервые лишили своего коллегу Сергея Курихина депутатского мандата из-за предоставления заведомо неполной декларации РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:22

2021-11-24T14:22

2021-11-24T14:22

политика

саратовская область

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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы в среду впервые лишили своего коллегу Сергея Курихина депутатского мандата из-за предоставления заведомо неполной декларации о доходах за прошлый год, сам Курихин отверг все претензии и считает их надуманными.Равенство перед законом или ящик ПандорыСаратовская областная дума 29 сентября приняла региональный закон, предусматривающий ответственность региональных парламентариев за нарушение тех или иных ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью. В частности, законом предусмотрено в случаях нарушения запретов применение к депутату по решению парламента одной из мер ответственности, самой строгой из которых является досрочное прекращение депутатских полномочий.Думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов на основании письма прокуратуры области провела проверку и в понедельник рекомендовала лишить Курихина мандата из-за предоставления заведомо неполной декларации о доходах и имуществе за прошлый год.На заседании облдумы, как сообщает корреспондент РИА Новости, решение о досрочном прекращении полномочий внефракционного депутата Курихина, который до декабря прошлого года входил во фракцию ЕР, поддержали 28 парламентариев, еще шесть проголосовали против и один воздержался.Председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Алексей Антонов ("Единая Россия") на заседании пояснил, что Курихин не указал в декларации о доходах за 2020 год объекты недвижимости, которые им используются с целью проживания, а также использовал бланк депутата в личных интересах, не уведомив комиссию о возможном конфликте интересов.Внефракционный депутат Иван Чепрасов считает, что решение о лишении Курихина мандата открывает "ящик Пандоры". "Сегодня любого можно подтащить под это решение… То нарушение, которое сегодня озвучили и под это подтягивают лишение мандата, это невероятно, это нонсенс", - заявил он.За Курихина также вступились члены фракции КПРФ. В частности, глава фракции коммунистов Александр Анидалов предположил, что инициатива лишить Курихина мандата может являться следствием чьей-то личной обиды на него со стороны оппонентов или представителей других ветвей региональной власти.Однако депутат от ЕР Николай Бушуев заявил, что нет никаких оснований не доверять решению комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. "Все мы должны жить по закону", - подчеркнул он."Рецидив" в декларации и обратная сила законаСам Курихин считает незаконным решение думской комиссии. "Все основания надуманные... Сама фабула коррупции, которую вменяет мне комиссия, это то, что я прожил три недели - с конца августа до середины сентября (2020 года) - в доме моей матери со своими четырьмя несовершеннолетними детьми, мать которых болела ковидом. Вот это является коррупцией. Однако отмечу, что никакого пользования данным домом по состоянию на отчетную дату (31 декабря) не имелось, и я не должен был указывать его в справке", - заявил он.Он отметил, что комиссия сочла такое нарушение рецидивом, указав, что в 2015 году, в прошлом созыве региональной думы, он не отразил в декларации использование средств материнского капитала, который, по его словам, мать его детей потратила на улучшение жилищных условий, не уведомив его.Курихин также отверг довод об использовании бланка депутата в личных целях. Кроме того, он отметил, что закон, позволяющий лишить его депутатского мандата, вступил в силу в октябре, а все вменяемые нарушения имели место до его принятия, а сложившаяся ситуация дает ему обратную силу.

https://ria.ru/20211123/deputat-1760344242.html

https://ria.ru/20211115/proisshestvie-1759064835.html

https://ria.ru/20211118/korruptsiya-1759709581.html

https://realty.ria.ru/20211117/ostrov-1759416250.html

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политика, саратовская область