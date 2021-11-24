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Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ - РИА Новости, 24.11.2021
Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
Администрация президента США Джо Байдена продолжает следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Россией в областях, которые не имеют отношения к... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T23:31
2021-11-24T23:40
сша
московский физико-технический институт
россия
джо байден
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена продолжает следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Россией в областях, которые не имеют отношения к политике, заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя рестрикции США в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).Высокопоставленный дипломат отметил, что вуз действительно готовит технических специалистов, в том числе для предприятий военно-промышленного комплекса. Однако, как указал Антонов, каким образом это может угрожать нацбезопасности США, "можно только догадываться"."Никаких фактов нам, как обычно, представлено не было. Каждые новые рестрикции – упущенная возможность для нормализации двусторонних связей", - подчеркнул глава российской дипмиссии в США.
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сша, московский физико-технический институт, россия, джо байден, анатолий антонов
23:31 24.11.2021 (обновлено: 23:40 24.11.2021)
 
Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ

Посол России в США: санкции против МФТИ не способствуют нормализации двусторонних связей

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена продолжает следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Россией в областях, которые не имеют отношения к политике, заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя рестрикции США в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).
"Администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Заявления о том, что МФТИ является "конечным военным пользователем", не выдерживают критики", - сказал Антонов, чей комментарий размещен в аккаунте российской дипмиссии в Facebook.
Высокопоставленный дипломат отметил, что вуз действительно готовит технических специалистов, в том числе для предприятий военно-промышленного комплекса. Однако, как указал Антонов, каким образом это может угрожать нацбезопасности США, "можно только догадываться".
"Никаких фактов нам, как обычно, представлено не было. Каждые новые рестрикции – упущенная возможность для нормализации двусторонних связей", - подчеркнул глава российской дипмиссии в США.
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СШАМосковский физико-технический институтРоссияДжо БайденАнатолий Антонов
 
 
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