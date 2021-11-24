https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760635571.html

Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ

Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ - РИА Новости, 24.11.2021

Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ

Администрация президента США Джо Байдена продолжает следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Россией в областях, которые не имеют отношения к... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T23:31

2021-11-24T23:31

2021-11-24T23:40

сша

московский физико-технический институт

россия

джо байден

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена продолжает следовать деструктивному курсу на разрушение связей с Россией в областях, которые не имеют отношения к политике, заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя рестрикции США в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).Высокопоставленный дипломат отметил, что вуз действительно готовит технических специалистов, в том числе для предприятий военно-промышленного комплекса. Однако, как указал Антонов, каким образом это может угрожать нацбезопасности США, "можно только догадываться"."Никаких фактов нам, как обычно, представлено не было. Каждые новые рестрикции – упущенная возможность для нормализации двусторонних связей", - подчеркнул глава российской дипмиссии в США.

https://ria.ru/20211124/gaz-1760634764.html

сша

россия

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сша, московский физико-технический институт, россия, джо байден, анатолий антонов