https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760599719.html

Премьер Польши заявил о нежелании вводить санкции против Белоруссии

Премьер Польши заявил о нежелании вводить санкции против Белоруссии - РИА Новости, 24.11.2021

Премьер Польши заявил о нежелании вводить санкции против Белоруссии

Польша не хочет вводить новые санкции в отношении Белоруссии, заявил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи со словенским коллегой Янезом... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:19

2021-11-24T19:19

2021-11-24T19:19

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

янез янша

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша не хочет вводить новые санкции в отношении Белоруссии, заявил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи со словенским коллегой Янезом Яншей."Мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Белоруссии – закрытие очередных пунктов пропуска, закрытие торговли, но мы не хотим этого делать. Мы не хотим довести до деэскалации", - добавил он.При этом польский премьер заявил, что "рад тому, что наши предыдущие акции, например в отношении авиакомпаний, привели к тому, что уже уменьшилось напряжение на этом направлении, что нет нового прибытия нелегальных мигрантов".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211124/migranty-1760541086.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, янез янша, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии