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Премьер Польши заявил о нежелании вводить санкции против Белоруссии
Премьер Польши заявил о нежелании вводить санкции против Белоруссии - РИА Новости, 24.11.2021
Премьер Польши заявил о нежелании вводить санкции против Белоруссии
Польша не хочет вводить новые санкции в отношении Белоруссии, заявил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи со словенским коллегой Янезом... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:19
2021-11-24T19:19
2021-11-24T19:19
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
янез янша
матеуш моравецкий
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша не хочет вводить новые санкции в отношении Белоруссии, заявил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи со словенским коллегой Янезом Яншей."Мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Белоруссии – закрытие очередных пунктов пропуска, закрытие торговли, но мы не хотим этого делать. Мы не хотим довести до деэскалации", - добавил он.При этом польский премьер заявил, что "рад тому, что наши предыдущие акции, например в отношении авиакомпаний, привели к тому, что уже уменьшилось напряжение на этом направлении, что нет нового прибытия нелегальных мигрантов".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, янез янша, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Премьер Польши заявил о нежелании вводить санкции против Белоруссии
Премьер Польши Моравецкий: Варшава не хочет вводить новые санкции в отношении Минска
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша
не хочет вводить новые санкции в отношении Белоруссии
, заявил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий
после встречи со словенским коллегой Янезом Яншей
.
"Конфликт никогда не является хорошим решением. Мы не хотим конфликта. Мы хотим жить в мире. Мы хотим искать решения, мы хотим предотвратить эскалацию", - сказал он.
"Мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Белоруссии – закрытие очередных пунктов пропуска, закрытие торговли, но мы не хотим этого делать. Мы не хотим довести до деэскалации", - добавил он.
При этом польский премьер заявил, что "рад тому, что наши предыдущие акции, например в отношении авиакомпаний, привели к тому, что уже уменьшилось напряжение на этом направлении, что нет нового прибытия нелегальных мигрантов".
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.