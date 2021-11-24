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Натуральное свинство: Украина столкнулась с дефицитом сала
Натуральное свинство: Украина столкнулась с дефицитом сала - РИА Новости, 24.11.2021
Натуральное свинство: Украина столкнулась с дефицитом сала
Цена сала на Украине обновила абсолютный рекорд. Фермеры отказываются разводить подходящих свиней из-за слишком дорогих кормов. Поголовье стремительно... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:00
2021-11-24T09:31
экономика
украина
китай
вьетнам
польша
николай азаров (политик)
евгений мураев
сало
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цена сала на Украине обновила абсолютный рекорд. Фермеры отказываются разводить подходящих свиней из-за слишком дорогих кормов. Поголовье стремительно сокращается, приходится покупать у России и Польши, на прилавках лишь пятая часть — собственного производства. Новый год сулит очередное подорожание и дефицит. По чьей вине пропал столь любимый украинцами продукт, разбиралось РИА Новости.Мясные вместо сальныхСало этой осенью обогнало даже мясо. По информации Минфина, в начале ноября в крупных супермаркетах цена была двести гривен за килограмм, а сейчас — пятьсот. Для сравнения: свинина стоит 120-150 гривен, говядина — 160-180.Это следствие дефицита. Держать свиней сальных пород (а их разведением занимаются в основном небольшие фермерские хозяйства) невыгодно — слишком много затрат. По данным Ассоциации животноводов Украины, корма зерновой и белковой группы подорожали на 20-40 процентов. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН указывают на плохой урожай. Другие очевидные причины: экспортные ограничения, рост цен на энергоносители, проблемы с удобрениями, закрытые границы.В копеечку влетает и ветеринарный уход, да и тарифы на электричество не радуют. В целом расходы на собственное хозяйство увеличились на четверть. Закупочные цены это не компенсируют. Поэтому и фермеры, и крупные производители разводят мясные породы — это проще и прибыльнее."Сало — нишевый продукт, преимущественно с приусадебных участков или небольших ферм, где выкармливают специальные породы. Основная часть производства на Украине сейчас представлена промышленными хозяйствами, которые выращивают мясные породы свиней", — объяснили местным СМИ в ассоциации "Свиноводы Украины".Животноводство в упадкеВ 2019-м по Украине прокатилась эпидемия африканской чумы, осталось менее шести миллионов голов. В 2014-м было восемь миллионов, в 1990-м — двадцать.И ситуация не улучшается. Частные хозяйства за первое полугодие 2021-го потеряли 8,5 процента поголовья свиней — 224 тысячи. Всего прогнозируют минус миллион. И, по мнению наблюдателей, в ближайшее время на рынке ничего не изменится — не позволят непростые экономические обстоятельства.Причем, как уверяют в отрасли, такие цены — не предел. Впереди новогодние праздники, резкий рост спроса: аппетит разыграется не только у покупателей, но и у продавцов. Вся надежда на импорт.За девять месяцев этого года на Украине произвели 6,5 тысячи тонн сала, а импортировали — 25. Из них почти 14 — из Польши. Местного продукта на полках магазинов — не более 20 процентов. И привозной, судя по всему, продолжит его вытеснять.В сентябре бывший премьер Николай Азаров не скрывал удивления: "У нас, представьте себе, сало стали завозить". Польский товар хлынул еще в прошлом году: там себестоимость свинины снизилась на 20 процентов, а на Украине — увеличилась на 25. При этом пошлины на мясо из ЕС нулевые. В октябре килограмм импортной свинины стоил 1,72 доллара — в три с половиной раза дешевле украинской."То есть мы едим швейцарское, голландское и польское сало из-за того, что заниматься животноводством на Украине просто невыгодно: дорожает зерно, корм, растут тарифы, стоимость транспортировки. Все это уничтожает то, чем мы раньше гордились", — негодует украинский оппозиционный политик Евгений Мураев.Свиньи и огурцыИнтересно, что и та самая гордость — продукт в основном российский. В 2020-м мы вошли в первую пятерку производителей свинины с результатом 4,276 миллиона тонн в убойном весе. Экспорт увеличился на 80 процентов.По данным Агроэкспорта, в 2020-м Украина была третьей по импорту российской свинины, уступив лишь Китаю и Вьетнаму. Общая сумма закупок — 108 миллионов долларов, 62 процента — это свинина.В этом году Украина — уже второй крупнейший покупатель российской свинины после Вьетнама. Поставляют продукт опять же в основном производителям сала, оставшимся без поголовья."Страна-агрессор" продает украинцам не только свинину, но и лук с картошкой. И даже свежие огурцы. "Они оказались конкурентными по цене с украинскими, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину", — отмечает специализированный портал EastFruit. Событие примечательное, ведь раньше Россия, наоборот, была одним из ключевых рынков сбыта этих овощей для Украины.Интересно, что импорт российских тепличных огурцов наращивает и Польша, один из крупнейших производителей овощей в регионе. "За первые восемь месяцев 2021-го мы получили 579 тонн свежих огурцов, тогда как за весь 2020 год — 244", — указывает издание Warzywa, специализирующееся на плодоовощных рынках.Сами поляки не могут поставлять свою продукцию на российский рынок и несут убытки — из-за контрсанкций. Российские же производители свободно продают овощи европейцам. И могут крепко занять эту нишу.
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китай
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экономика, украина, китай, вьетнам, польша, николай азаров (политик), евгений мураев, сало, россия
08:00 24.11.2021 (обновлено: 09:31 24.11.2021)
 

Натуральное свинство: Украина столкнулась с дефицитом сала

© Fotolia / janecatСвиньи
Свиньи - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Fotolia / janecat
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цена сала на Украине обновила абсолютный рекорд. Фермеры отказываются разводить подходящих свиней из-за слишком дорогих кормов. Поголовье стремительно сокращается, приходится покупать у России и Польши, на прилавках лишь пятая часть — собственного производства. Новый год сулит очередное подорожание и дефицит. По чьей вине пропал столь любимый украинцами продукт, разбиралось РИА Новости.

Мясные вместо сальных

Сало этой осенью обогнало даже мясо. По информации Минфина, в начале ноября в крупных супермаркетах цена была двести гривен за килограмм, а сейчас — пятьсот. Для сравнения: свинина стоит 120-150 гривен, говядина — 160-180.
Это следствие дефицита. Держать свиней сальных пород (а их разведением занимаются в основном небольшие фермерские хозяйства) невыгодно — слишком много затрат. По данным Ассоциации животноводов Украины, корма зерновой и белковой группы подорожали на 20-40 процентов. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН указывают на плохой урожай. Другие очевидные причины: экспортные ограничения, рост цен на энергоносители, проблемы с удобрениями, закрытые границы.
В копеечку влетает и ветеринарный уход, да и тарифы на электричество не радуют. В целом расходы на собственное хозяйство увеличились на четверть. Закупочные цены это не компенсируют. Поэтому и фермеры, и крупные производители разводят мясные породы — это проще и прибыльнее.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает мясо на продовольственном рынке в Киеве
Покупательница выбирает мясо на продовольственном рынке в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Покупательница выбирает мясо на продовольственном рынке в Киеве
"Сало — нишевый продукт, преимущественно с приусадебных участков или небольших ферм, где выкармливают специальные породы. Основная часть производства на Украине сейчас представлена промышленными хозяйствами, которые выращивают мясные породы свиней", — объяснили местным СМИ в ассоциации "Свиноводы Украины".

Животноводство в упадке

В 2019-м по Украине прокатилась эпидемия африканской чумы, осталось менее шести миллионов голов. В 2014-м было восемь миллионов, в 1990-м — двадцать.
И ситуация не улучшается. Частные хозяйства за первое полугодие 2021-го потеряли 8,5 процента поголовья свиней — 224 тысячи. Всего прогнозируют минус миллион. И, по мнению наблюдателей, в ближайшее время на рынке ничего не изменится — не позволят непростые экономические обстоятельства.
Причем, как уверяют в отрасли, такие цены — не предел. Впереди новогодние праздники, резкий рост спроса: аппетит разыграется не только у покупателей, но и у продавцов. Вся надежда на импорт.
За девять месяцев этого года на Украине произвели 6,5 тысячи тонн сала, а импортировали — 25. Из них почти 14 — из Польши. Местного продукта на полках магазинов — не более 20 процентов. И привозной, судя по всему, продолжит его вытеснять.
Сало - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 05:21
На Украине рассказали, как правильно есть сало
В сентябре бывший премьер Николай Азаров не скрывал удивления: "У нас, представьте себе, сало стали завозить". Польский товар хлынул еще в прошлом году: там себестоимость свинины снизилась на 20 процентов, а на Украине — увеличилась на 25. При этом пошлины на мясо из ЕС нулевые. В октябре килограмм импортной свинины стоил 1,72 доллара — в три с половиной раза дешевле украинской.
"То есть мы едим швейцарское, голландское и польское сало из-за того, что заниматься животноводством на Украине просто невыгодно: дорожает зерно, корм, растут тарифы, стоимость транспортировки. Все это уничтожает то, чем мы раньше гордились", — негодует украинский оппозиционный политик Евгений Мураев.

Свиньи и огурцы

Интересно, что и та самая гордость — продукт в основном российский. В 2020-м мы вошли в первую пятерку производителей свинины с результатом 4,276 миллиона тонн в убойном весе. Экспорт увеличился на 80 процентов.
По данным Агроэкспорта, в 2020-м Украина была третьей по импорту российской свинины, уступив лишь Китаю и Вьетнаму. Общая сумма закупок — 108 миллионов долларов, 62 процента — это свинина.
В этом году Украина — уже второй крупнейший покупатель российской свинины после Вьетнама. Поставляют продукт опять же в основном производителям сала, оставшимся без поголовья.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудница группы компаний "Здоровая Ферма" на площадке доращивания поросят
Сотрудница группы компаний Здоровая Ферма на площадке доращивания поросят - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудница группы компаний "Здоровая Ферма" на площадке доращивания поросят
"Страна-агрессор" продает украинцам не только свинину, но и лук с картошкой. И даже свежие огурцы. "Они оказались конкурентными по цене с украинскими, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину", — отмечает специализированный портал EastFruit. Событие примечательное, ведь раньше Россия, наоборот, была одним из ключевых рынков сбыта этих овощей для Украины.
Интересно, что импорт российских тепличных огурцов наращивает и Польша, один из крупнейших производителей овощей в регионе. "За первые восемь месяцев 2021-го мы получили 579 тонн свежих огурцов, тогда как за весь 2020 год — 244", — указывает издание Warzywa, специализирующееся на плодоовощных рынках.
Сами поляки не могут поставлять свою продукцию на российский рынок и несут убытки — из-за контрсанкций. Российские же производители свободно продают овощи европейцам. И могут крепко занять эту нишу.
 
ЭкономикаУкраинаКитайВьетнамПольшаНиколай Азаров (политик)Евгений МураевСалоРоссия
 
 
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